Doris Day ist tot

"Umgeben von Freunden" erlag Doris Day am frühen Montag den Folgen einer Lungenentzündung, wie ihre Stiftung in Los Angeles bekannt gab. Sie sei angesichts ihres Alters "in ausgezeichneter körperlicher Verfassung gewesen", heißt es in der offiziellen Erklärung. Doch vor kurzem habe sie sich eine "schwere Lungenentzündung zugezogen, was zu ihrem Tod führte".

Day feierte ihre größten Filmerfolge in den frühen sechziger Jahren, auch als Sängerin ("Que sera, sera") war sie erfolgreich. Ihre romantischen Filmkomödien wie "Bettgeflüster" mit Rock Hudson, "Ein Hauch von Nerz" neben Cary Grant, oder "Was diese Frau so alles treibt" und "Eine zu viel im Bett" mit James Garner zementierten ihr Image als sittsame "Sauberfrau". Dieser Ruf führte letztendlich dazu, dass ihre Filmkarriere zwar lange im Gedächtnis blieb, tatsächlich aber nur wenige Jahre dauerte.

Szene aus "Bettgeflüster" von 1959 mit Doris Day und Rock Hudson

Seit Jahrzehnten hatte sich Day nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. An ihrem 97. Geburtstag Anfang April gab sie zu Protokoll, ihren 1985 gestorbenen Freund und Kollegen Rock Hudson zu vermissen. Auch 60 Jahre nach der Premiere des gemeinsamen Erfolgsfilms "Bettgeflüster" denke sie immer noch gerne an die Dreharbeiten zurück, sagte Day in einem ihrer seltenen Interviews dem "Hollywood Reporter". "Ich hatte so einen Spaß dabei, mit meinem Freund Rock zu arbeiten. Wir haben uns durch die drei gemeinsamen Filme gelacht und blieben sehr gute Freunde. Ich vermisse ihn." Hudson war an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben.

Day, die vier geschiedene Ehen hinter sich hatte, setzte sich zuletzt hauptsächlich für ihre Stiftung für Tierschutz ein. Am 3. April 1922 wurde sie als Doris Kappelhoff im US-Bundesstaat Ohio geboren, ihre Großeltern waren Einwanderer aus Deutschland.

