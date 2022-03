Digital gibt es keine Gleichberechtigung

Digitale Technik ist programmiert für Männer

Ob Hardware wie Computer - oder Software auf Smartphones: Meistens sind sie von Männern entwickelt worden. Doch immer mehr Frauen drängen in die digitale Welt und wollen ihren Blick und Einfluss geltend machen.

Frauen brauchen mehr digitale Fähigkeiten

Zugang zum Internet bedeutet auch Zugang zu einer besseren Berufswelt. Diese Chance bleibt vielen Frauen im globalen Süden bisher verschlossen. So waren 75 Prozent aller Frauen im ländlichen Indien noch nie online.

Kampf für mehr Diversität bei Wikipedia

Anasuya Sengupta setzt sich für Diversität bei Wikipedia ein. Sie will, dass Frauen in der Online-Enzyklopädie sichtbarer sind. So wurden bei der Kampagne "VisibleWikiWomen" mehr als 15.000 Fotos von Frauen hochgeladen.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DI 08.03.2022 – 02:00 UTC

MI 09.03.2022 – 03:45 UTC

MI 09.03.2022 – 10:45 UTC

MI 09.03.2022 – 13:45 UTC

DO 10.03.2022 – 09:00 UTC

FR 11.03.2022 – 21:15 UTC

FR 11.03.2022 – 23:45 UTC

SA 12.03.2022 – 03:00 UTC

SA 12.03.2022 – 19:15 UTC

SO 13.03.2022 – 00:15 UTC

SO 13.03.2022 – 22:15 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DI 08.03.2022 – 02:30 UTC

DI 08.03.2022 – 14:45 UTC

MI 09.03.2022 – 03:45 UTC

MI 09.03.2022 – 11:30 UTC

FR 11.03.2022 – 14:00 UTC

FR 11.03.2022 – 23:45 UTC

SA 12.03.2022 – 11:45 UTC

SA 12.03.2022 – 16:15 UTC

SO 13.03.2022 – 01:15 UTC

SO 13.03.2022 – 19:15 UTC

MO 14.03.2022 – 12:45 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3