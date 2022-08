Mallorca, Spanien

Das wohl beliebteste Reiseziel der Deutschen ist gleichzeitig eine der größten Partyhochburgen Europas. Die spanische Insel ist bekannt für den Ballermann, Megapark, Schlager-Partys und Alkoholkonsum. Während man am Stadtstrand Playa de Palma tagsüber noch in der Sonne dösen kann, verwandelt er sich abends in eine Partyzone. Wer es stilvoller mag, besucht eine Tapas-Bar in der Hauptstadt Palma.