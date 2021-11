Die wahre Geschichte des Weihnachtsmanns

Wir alle kennen das Image des kinderlieben, gutmütigen Santa Claus, des Weihnachtsmanns, inzwischen längst eine Ikone der Popkultur. Doch die Wenigsten wissen um seine Herkunft. Der Mythos des Weihnachtsmanns: eine Mixtur aus heidnischen Riten unserer Vorfahren gepaart mit der Legende des Heiligen Nikolaus von Myra, geboren ca.270 n.Chr. in Lykien, der heutigen Türkei. Ihm wurden übermenschliche Kräfte nachgesagt.

Nach dem Tod kamen seine sterblichen Überreste nach Italien und Frankreich zurück und er wurde zum Schutzpatron europäischer Städte und zum Beschützer der Kinder. Jedes Jahr, am 6. Dezember, so die Legende, zog er durch die Straßen und verteilte Süßigkeiten und Geschenke an die braven Kinder.



In den Niederlanden hieß er Sinter Klaas, die Siedler brachten ihn schließlich mit nach Amerika. Im 19. Jahrhundert kreierten dann zwei Dichter und ein Karikaturist in New Amsterdam, dem späteren New York City, den modernen Weihnachtsmann. Inzwischen ist der Weihnachtsmann in fast jeden Winkel der Welt vorgedrungen, ein Held des Konsums, die Ikone einer bürgerlichen, konsumorientierten Gesellschaft, ein höchst erfolgreicher "Geschenkeüberbringer”.

Doch wie kann der Weihnachtsmann, eine künstlich geschaffene Figur, zum Helden einer religiösen, christlichen Feier werden? Immer wieder gab es auch Kritik, zum Beispiel 1951 in Dijon in Frankreich. Dort verbrannte man ein Bildnis des Weihnachtsmanns vor einer Kathedrale - ihm wurde vorgeworfen, zu Weihnachten den Platz Jesu eingenommen zu haben. Und bis heute formiert sich Widerstand - ein Film über die höchst ambivalente Figur des Weihnachtsmanns.



