Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust

Das Gleiche in Grün

Ebenfalls an die Leibchen von 1990 angelehnt sind die Auswärtstrikots des DFB-Teams für 2018. In diesem Grün setzen sich 28 Jahre zuvor Lothar Matthäus und Co. immerhin im Halbfinale gegen England durch. Vielleicht hat man das auch bei der Trikotwahl für Russland im Hinterkopf - vom Halbfinale ist man in Russland dann aber weit entfernt.