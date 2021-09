Die Taliban und die Mädchenschulen

"Die weiterführenden Schulen für junge Frauen ab 12 Jahren werden so bald wie möglich wiedereröffnet", teilten die Taliban am Dienstag mit. Letzte Woche hatten die Taliban die männlichen Lehrer und Schüler zurück in die Sekundarschulen beordert. Lehrerinnen und Schülerinnen fanden dabei keine Erwähnung. Heftige Kritik in den internationalen Medien war die Folge. Für zusätzliche Verwirrung sorgten widersprüchliche Nachrichten über die Schließung der weiterführenden Schulen für Mädchen.

"Die Taliban sind gespalten und haben momentan keine einheitliche Position, vor allem wenn es um Frauenrechte geht", sagt die Frauenaktivistin Kobra Balooch im Telefonat mit der Deutschen Welle aus Afghanistan. "Der radikalere Flügel der Taliban ordnet heute irgendetwas an; kurz darauf dementiert und korrigiert das dann der pragmatischere Flügel. Deswegen herrschen in verschiedenen Teilen Afghanistans momentan unterschiedliche Regeln, je nachdem, wer dort das Sagen hat." Kobra Balooch illustriert das am Beispiel der Provinz Balch im Norden Afghanistans: "Dort wurden die weiterführenden Schulen für Mädchen schon letzte Woche geöffnet", weiß die Frauenaktivistin.

Die zwei Gesichter der Taliban

Bis zur Machtübernahme der Taliban Mitte August arbeitete Balooch für eine Nichtregierungsorganisation. Die setzte sich für die Koordination zivilgesellschaftlicher Gruppen und Frauenrechte ein. Viele ihrer Kollegen haben aus Angst vor den Taliban das Land verlassen. Die Arbeit, die sie und andere Aktivisten über viele Jahre geleistet haben, habe die Gesellschaft nachhaltig veränder, ist sie überzeugt.

"Es gibt Dinge, die man uns nicht mehr wegnehmen kann. Zum Beispiel Bildung für Mädchen und Frauen. Wenn man sie von Bildung ausschließen würde, würde das viele Afghanen massiv verärgern. Ich glaube, ein Teil der Taliban vermeidet momentan unnötige Provokationen und Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft. Sie wollen die Anerkennung der Weltgemeinschaft gewinnen und Hilfsgelder bekommen. Aber im Kern haben die Taliban sich nicht geändert. Sie lehnen nach wie vor jede Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben ab."

"Tugend" statt Frauenrechte

Nachdem die radikalen Islamisten sich über wenige Monate an die Macht in Afghanistan zurückgekämpft hatten, haben sie vor zwei Wochen ihre Übergangsregierung vorgestellt. Ohne jegliche Beteiligung von Frauen. Weibliche Beamten und Behördenangestellte wurde nach Hause geschickt. Das Frauenministerium wurde abgeschafft.

Afghanische Aktivistinnen protestieren immer wieder gegen Taliban-Beschränkungen. Hier vor dem "Tugendministerium" in Kabul

Stattdessen gibt es nun ein "Tugendministerium". Eine solche Behörde war während der ersten Taliban-Herrschaft Ende zwischen 1996 und 2001 unter anderem für Auspeitschungen von Frauen verantwortlich. Generell waren damals Frauen weitgehend aus dem öffentlichen Leben in Afghanistan verbannt. Sie durften das Haus nur in Begleitung männlicher Angehöriger verlassen. War eine Frau allein unterwegs, drohten ihr Peitschenhiebe.

Scharia und Geschlechtertrennung

Nach ihrer Machtübernahme hatte die neue Taliban-Führung zunächst eine weniger strikte Auslegung des islamischen Rechts angekündigt; auch die Rechte von Frauen sollten geachtet werden. Dabei hatten die Taliban vor allem westliche Staaten im Blick. Auf deren finanzielle Unterstützung sind die Islamisten angewiesen. Im Ergebnis sollte auch Frauen das Studium an Afghanistans Universitäten möglich sein. Allerdings getrennt von den Männern. Das Bildungssystem soll den Regeln der Scharia folgen. Sollte keine Geschlechtertrennung möglich sein, sollen die Hochschulen zunächst abwechselnde Unterrichtszeiten einrichten oder eine Trennung in den Klassenräumen sicherstellen.

"Momentan werden wir zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr unterrichtet. Unsere männlichen Kommilitonen sitzen am Vormittag und späten Nachmittag in den Hörsälen", berichtet Sahar Akbar im Gespräch mit der Deutschen Welle. Die 25-jährige Afghanin studiert an der Universität Kabul Journalistik und Kommunikationswissenschaft.

Kein Gehalt für Frauen

In geisteswissenschaftlichen Fächern ist die Trennung von weiblichen und männlichen Studenten zwar mühsam und umständlich, aber sie ist möglich. In naturwissenschaftlichen Fächern, wo im Labor gearbeitet oder in ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen, wo es deutlich weniger weibliche Studentinnen gibt, wird eine Trennung deutlich schwieriger. Viele werden sich überlegen, ob sie überhaupt noch studieren wollen oder nicht.

Afghanistan: Das neue Leben unter den Taliban Männer unter sich Auf Fotos und Videos von Nachrichtenagenturen ist zu sehen, wie auf Afghanistans Straßen wieder emsiges Treiben herrscht. Auch die Restaurants in Herat können sich scheinbar wieder über Gäste freuen. Doch was auffällt: An den Tischen sitzt ausschließlich männliches Publikum, zum Teil mit traditionellem knielangen Hemd, bekleidet. Frauen sind im Stadtbild selten geworden.

Afghanistan: Das neue Leben unter den Taliban Lernen nur noch getrennt Ein Vorhang trennt diese Studenten einer privaten Uni in Kabul: Für die Hochschulen wurde bereits eine offizielle Geschlechtertrennung angekündigt. "Die Koedukation steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des Islam sowie zu den nationalen Werten, Sitten und Gebräuchen", sagte der amtierende Minister für höhere Bildung, Abdul Baghi Hakkani, in Kabul.

Afghanistan: Das neue Leben unter den Taliban Verlorene Freiheiten Auf dem Weg in eine Moschee in Herat: Nachdem Frauen mit Hilfe der alliierten Streitkräfte in den vergangenen zwanzig Jahren viele Freiheiten gewannen, hat sich ihre Situation nun dramatisch verändert. Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden der Kulturkommission der Taliban, Ahmadullah Wasik, soll sogar Sport für Frauen verboten werden.

Afghanistan: Das neue Leben unter den Taliban Ständige Kontrolle Das Straßenbild wird nun auch durch die Checkpoints der Taliban bestimmt. Die Menschen fürchten sich vor den schwer bewaffneten Männern - und wollen deshalb möglichst wenig auffallen. Westliche Kleidung wird immer seltener getragen.

Afghanistan: Das neue Leben unter den Taliban Taliban in grüner Oase Auch die Besitzverhältnisse haben sich geändert: Dieses Gewächshaus samt Villa im Kabuler Stadtteil Sherpur gehörte einst Abdul Rashid Dostum, einem afghanischen Warlord und Ex-Vize-Präsidenten. Taliban-Kämpfer haben das Anwesen eines ihrer ärgsten Feinde nun übernommen. Dostum ist in der Zwischenzeit nach Usbekistan geflohen.

Afghanistan: Das neue Leben unter den Taliban Warten auf Arbeit Tagelöhner sitzen am Straßenrand Kabuls und warten auf Jobangebote. Seit der Machtübernahme der Taliban ist die Wirtschaft Afghanistans weitgehend zusammengebrochen, viele verloren ihre Arbeit. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen droht vielen Menschen in den kommenden Monaten Armut.

Afghanistan: Das neue Leben unter den Taliban Für Menschenrechte auf die Straße Seit der Machtübernahme der Taliban kommt es im ganzen Land auch zu Protesten - wie hier vor dem Kabuler Präsidentenpalast am 3. September. Afghanische Aktivistinnen standen für ihr Recht auf Bildung, Arbeit und Gleichberechtigung ein, auch wenn Demonstrationen nicht selten mit Gewalt von Seiten der Taliban beendet werden.

Afghanistan: Das neue Leben unter den Taliban Vereinte Nationen besorgt In Afghanistan gehen die Taliban nach Angaben der Vereinten Nationen immer brutaler gegen Kritiker vor. Um friedliche Proteste gegen ihre Herrschaft aufzulösen, setzten die radikalen Islamisten Stöcke, Peitschen und scharfe Munition ein, teilte das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen (UN) mit. Dabei sollen auch mindestens vier Demonstranten getötet worden sein.

Afghanistan: Das neue Leben unter den Taliban Die andere Seite Diese Frauen geben sich dagegen völlig zufrieden: Von den Taliban eskortiert, ziehen sie durch die Straßen und propagieren, dass sie mit dem Verhalten und den Einstellungen der Taliban vollkommen zufrieden seien. Sie fühlten sich nicht von Frauen repräsentiert, die aus Afghanistan geflohen wären und behaupten, dass ihre Sicherheit durch die islamistischen Regeln gewährleistet wäre.

Afghanistan: Das neue Leben unter den Taliban Einschwörung auf Taliban-Kurs Vor der Pro-Taliban-Demonstration wurden die Teilnehmerinnen in einem Hörsaal einer Universität in Kabul eingestimmt. Journalisten waren offiziell eingeladen, über die Aktion zu berichten - ein starker Kontrast zu vergangenen Anti-Taliban-Protesten, bei denen berichtende Journalisten eingeschüchtert und mitunter schwer misshandelt wurden. Autorin/Autor: Claudia Dehn



"Ich weiß nicht, ob ich jemals Geld verdienen kann", sagt Sahar Akbari desillusioniert. "Nicht nur als Journalistin. Alle weiblichen Angestellten wurden nach Hause geschickt! Diejenigen, die noch arbeiten dürfen, wie zum Beispiel Ärztinnen, werden nicht bezahlt."

Die Taliban brauchen dringend Geld aus dem Ausland. Aktivistinnen und Frauenrechtlerinnen fordern deswegen von den Geberländern, Zahlungen an strenge Bedingungen zu knüpfen.

Erdrückende Not

Doch die Möglichkeit, Druck durch an Bedingungen geknüpfte Zahlungen aufzubauen, hat gewisse Grenzen, denn die Not in Afghanistan ist groß. Seit dem Abzug der internationalen Truppen steckt die Wirtschaft Afghanistans in der Krise. Schon vorher zählte Afghanistan zu den ärmsten Ländern der Welt. Im letzten Jahr betrug das Bruttoinlandsprodukt gerade mal rund 20 Milliarden Dollar. Laut Weltbank machten Hilfsgelder fast 43 Prozent davon aus.

Mehr als die Hälfte der rund 39 Millionen Afghanen sei auf humanitäre Hilfe angewiesen, auf Nahrung, Trinkwasser, medizinische Versorgung, Unterkünfte, sagte Simone Pott, Pressesprecherin der Welthungerhilfe, gegenüber der DW Anfang September. Jeder dritte Afghane leide im Moment an Hunger. Eine anhaltende Dürre hat das Land im Griff und viele Menschen haben kaum noch etwas zu verlieren.

"Es ist die Pflicht der internationalen Gemeinschaft und der Länder in der Region, mit der neuen afghanischen Führung diplomatische Beziehungen aufzunehmen", erklärte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Dienstag. Da hatte er weitere Mitglieder der afghanischen Übergangsregierung vorgestellt. Das Kabinett ist mit Vertretern von Minderheiten jetzt etwas inklusiver. Aber weiterhin sind keine Frauen dabei. "Wir versuchen, das Kabinett weiter zu stärken, und so Gott will, werden Frauen für bestimmte Positionen in den erforderlichen Sektionen ernannt und eines Tages werden wir sie hier bekannt geben", kündigte Mudschahid an.

Es sei die Aufgabe der Weltgemeinschaft, so Aktivistinnen und Frauenrechtlerinnen, die Taliban immer wieder daran zu erinnern, dass Afghanistan ohne die Beteiligung von Frauen keine Zukunft hat.