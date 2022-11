Die Stadien der Fußball-WM in Katar

Education City Stadium

Ebenfalls in ar-Rayyan liegt das Education City Stadium. Wegen seiner ungewöhnlichen Fassade, die an die Oberfläche eines Edelsteins erinnert, trägt es den Beinamen "Juwel of the Desert". Es wurde für die WM neu gebaut und hat eine Kapazität von 40.000 Plätzen, die nach der WM auf 20.000 reduziert wird. Es soll dann von den benachbarten Universitäten für den Hochschulsport genutzt werden.