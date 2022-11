Eifel

Noch weiter südlich, ganz im Westen, liegt die Eifel, die bis zu 750 Meter in die Höhe ragt. Burg Eltz - bei Touristen sehr beliebt - liegt auf moderaten 130 Metern. Wer tagsüber in der Eifel ist, kann neben Burgen auch Vulkanlandschaften sehen. Wer nachts da ist, sieht mehr - mehr Sterne als an fast allen anderen Orten Deutschlands, denn nachts ist die Eifel dunkel, sehr dunkel.