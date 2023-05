Die meisten Tore

In seinen 427 Bundesliga-Spielen für den FC Bayern erzielte Gerd Müller zwischen 1965 und 1979 unglaubliche 365 Tore. Ein Rekord für die Ewigkeit. 87-mal traf er dabei mehrfach in einer Partie. Dabei erzielte er 32-mal drei, zehnmal vier und viermal fünf Tore in einem Spiel - alles Rekorde. Seine Saison-Bestmarke - 40 Treffer in der Spielzeit 1971/72 - musste er an Robert Lewandowski abgeben.