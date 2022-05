Die Reisetrends 2022

Kleine Fluchten: Ferienhäuser und -wohnungen

Vieles, was den Aufenthalt in einem Hotel angenehm macht, zum Beispiel das Frühstücksbuffet oder die Nutzung von Sauna- und Wellnessbereich, war in den Pandemiesommern 2020/21 nicht mehr möglich. Urlauber scheuten plötzlich den Kontakt zu anderen Menschen. Dann doch lieber gleich was Eigenes. Ferienhäuser und -wohnungen erlebten einen Boom. Dabei dürfte es 2022 wohl bleiben.