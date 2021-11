Eine Kreuzfahrt ist eine Schiffsreise auf dem Meer oder auf einem Fluss, bei der touristische Ziele angelaufen werden. Diese Pauschalreisen beinhalten Transport, Unterbringung, Verpflegung, Unterhaltung etc.

Bei einer Kruezfahrt ist der Weg das Ziel. Es geht um das Erlebnis Schiff: Wind und Wellen zu spüren, an Bord jede Annehmlichkeit zu genießen und die entlegensten Ziele des Erdballs zu erreichen. Der Hamburger Albert Ballin war der erste, der 1891 Vergnügungsreisen auf See organisierte. In den letzten zehn Jahren erleben Kreuzfahrten einen Boom. Die Passagierzahlen stiegen um 70 Prozent. Dieser Trend setzt sich fort. Mehr als 20 Millionen Kreuzfahrtpassagiere gibt es derzeit weltweit. (Stand 2016)