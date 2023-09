Der 1961 geborene US-Amerikaner ist weltweit als herausragender Trompeter, Komponist und Vordenker der Musikpädagogik bekannt. Er ist sowohl in der Klassik als auch im Jazz zu Hause - wobei er modernen Jazz strikt ablehnt, Im Laufe seiner Karriere hat er insgesamt neun Grammys und einen Pulitzerpreis für seine Jazz-Oper "Blood on the Fields" eingeheimst. Jetzt kommt der Praemium Imperiale dazu.