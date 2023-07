Die Philippinen setzen auf internationale Einflüsse

Noch nie gab es bei einer WM eine Mannschaft wie die der Philippinen. Zwar ist es im Fußball nicht ungewöhnlich, dass Spielerinnen ein anderes Land vertreten als das, in dem sie geboren und aufgewachsen sind. Doch gleich 22 von insgesamt 23 dieser Spielerinnen zu nominieren, ist ein Novum - mit der Mittelfeldspielerin Anicka Castañeda als einzigem einheimischen Talent des Archipels.

Das Team stammt überwiegend aus den Vereinigten Staaten (18 Spielerinnen), aber auch aus Kanada (1), Australien (1) und Norwegen (2). Im Klubfußball ist die gefühlte Notwendigkeit, dass ein Kern einer Mannschaft aus der Region stammen muss, um eine Verbindung zu den Fans und den Werten des Klubs herzustellen, schon lange nicht mehr gegeben - auch wenn es vereinzelt noch Beispiele dafür gibt. Bei den Nationalteams hingegen werden Nationalstolz und die Verbundenheit mit der Heimat zumeist immer noch als entscheidend angesehen.

Nähe zu den Fans der Philippinen

Doch die aus Kalifornien stammende Stürmerin Sarina Bolden erklärte gegenüber DW, dass die Spielerinnen die Kraft ihrer gemeinsamen Herkunft nutzen können. "Da wir an verschiedenen Orten geboren und aufgewachsen sind, glaube ich nicht, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren", sagte Bolden. "Es spielt keine Rolle, wo wir geboren wurden, denn wir haben alle diese eine Sache, die uns verbindet: Das ist, Filipino zu sein. In der Umkleidekabine sind wir also in der Lage, zusammenzuhalten und die Moral zu heben, egal was passiert", fügte sie hinzu.

Trainer Alen Stajcic stimmt dem zu. "Letztendlich haben sie alle philippinisches Blut. Sie alle lieben ihr Land, ihr Erbe und ihre Kultur, so dass es nicht schwer ist, eine Verbindung herzustellen", sagte er.

Bolden und Stajcic sprachen mit der DW in Auckland, wo das Team mit Fans zusammentraf, Autogramme gab und Selfies machte. Mehrere Anhänger der Philippinen trugen einheimische Flaggen, was darauf schließen lässt, dass es sich bei einigen Fans um Kinder und Enkelkinder von Filipinos handelte - ähnlich wie bei ihren Idolen, die vor ihnen standen. Für Bolden sind derartige Begegnungen nichts Neues.

Die "Filipinas" werden von Filipinos in der ganzen Welt unterstützt. Bild: Oliver Moody/DW

Basketball ist Sport Nummer eins

"Was ich persönlich gelernt habe, ist, dass die Filipinos überall sind. Überall auf der Welt, an jedem Ort, an dem wir bisher waren, gab es Menschen, die uns unterstützt haben", sagte sie. Diese Bemerkung berührt einen der Hauptgründe für die Zusammensetzung der philippinischen Mannschaft:

Die riesige philippinische Diaspora hat Millionen von Menschen dazu gebracht, nach Europa, in den Nahen Osten und vor allem nach Nordamerika auszuwandern. Aus einer Vielzahl von Gründen, darunter die Tatsache, dass die Philippinen zwischen 1902 und 1946 eine US-Kolonie waren, sind die Vereinigten Staaten das mit Abstand häufigste Ziel.

Der Einfluss der USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts trug auch dazu bei, dass sich Basketball als beliebteste Sportart auf den Philippinen etablierte, während der Frauenfußball in den USA erst lange nach dem Ende der Kolonialzeit aufkam. Es sollte also niemanden überraschen, dass in den USA geborene Spielerinnen inzwischen zum festen Bestandteil der philippinischen Mannschaft geworden sind.

Starker Zusammenhalt des Teams

Trainer Stajcic hat in seinem Heimatland das gegenteilige Phänomen erlebt. Als Australier mit serbischen Wurzeln ist er Teil einer Fußballszene, die weitgehend von Einwanderern aus Europa und deren Nachkommen geprägt ist. "Wenn man in Australien aufwächst, ist das Land voller Einwanderer. Manchmal ist die Leidenschaft für das Land, das die Menschen verlassen haben, sogar größer als die der Zurückgebliebenen", sagte er.

Philippinen-Trianer Alen Stajcic findet einen besonderen Teamgeist vor Bild: Sanka Vidanagama/AFP

Stajcic sieht dies auch bei seinen Spielerinnen. "Ich habe das Gefühl, dass es in dieser Mannschaft eine unglaubliche Leidenschaft für das Land gibt. Ein unglaubliches Maß an Dankbarkeit und Demut, das ich in vielen anderen Mannschaften der Welt nicht gesehen habe. Und das führt wahrscheinlich zum besten Zusammenhalt eines Teams, mit dem ich je gearbeitet habe", sagte er.

Die Philippinen verloren ihr Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in Gruppe A mit 0:2 gegen die Schweiz - ein enttäuschendes Ergebnis, aber eine respektable Leistung gegen weitaus erfahrenere Gegner. Die Mannschaft hat in den letzten Jahren neue Höhen erreicht und stand 2022 im Halbfinale des Asien-Pokals, bevor sie ihre südostasiatischen Rivalen besiegte und im selben Jahr ihren ersten AFF-Meistertitel gewann. Als Nächstes steht der Gewinn der ersten WM-Punkte auf dem Programm, wobei Spiele gegen Gastgeber Neuseeland und Norwegen anstehen. Doch wie weit kann dieses Team kommen?

Entwicklung der Mannschaft

"Das ist eine schwierige Frage. Ich mag es nicht, eine Obergrenze festzulegen", sagt Stajcic und fügt hinzu: "Wir haben uns dramatisch und auf wundersame Weise verbessert, warum sollte ich also eine Obergrenze festlegen?" Für Bolden geht es auch darum, der Welt zu zeigen, was das Team bereits erreicht hat. "Unser Ziel ist es, so weit zu kommen, wie wir können. Aber ich denke, wir wollen auf jeden Fall sehen, dass wir uns weiterentwickelt haben, und dass andere Leute sagen: 'Wow, dieses Team hat einen weiten Weg zurückgelegt'", sagte sie.

Was kann dieses Team von Filipinos, die größtenteils aus dem Ausland kommen, erreichen? Bild: Oliver Moody/DW

Bolden blickt bei dem öffentlichen Meeting auf die Menschen, die immer noch darauf warten, sie zu treffen. Eine Mischung aus Einheimischen, philippinischen Auswanderern und neugierigen Fans der anderen Mannschaften. "Ich habe das Gefühl, dass es bei der Weltmeisterschaft genau darum geht: Menschen zusammenzubringen, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig davon, welchem Land sie angehören. Das ist die Essenz des Fußballs, Menschen zusammenzubringen", sagte sie. "Ich finde, wir verkörpern das. Es ist so schön zu sehen, wie verschiedene Kinder mit verschiedenen Hintergründen einfach nur aus Freude an der Sache kommen."

