Die Macht der Reisepässe

Mit einigen Pässen ist das Reisen in der Welt viel einfacher als mit anderen. Warum manche Nationalitäten mühelos reisen können und andere nicht.

Ins Ausland reisen? Mit manchen Pässen ein Kinderspiel, mit anderen eine Belastung. Während sich manche kaum um die Einreise in ein Land Gedanken machen müssen, schlagen sich andere mit langwierigen Visumanträgen herum. Warum ist das eigentlich so?

Für Inhaber eines deutschen Passes ist die Einreise nach Kambodscha zum Beispiel ziemlich einfach. Sie können ein 30-Tage-Touristenvisum bei der kambodschanischen Botschaft in Berlin für eine Bearbeitungsgebühr von 40 € anfordern, wenn sie einen Pass besitzen, der zum Zeitpunkt der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig ist. Alternativ können sie ein 30-Tage-Touristenvisum online für nur 33 € beantragen, wobei die Bearbeitungszeit drei Tage beträgt. Noch einfacher ist es, wenn Deutsche nach Kambodscha fliegen und bei der Ankunft am Flughafen ein Visum erhalten.

Die Koh Rong Insel in Kambodscha ist mit ihren langen Sandstränden ein beliebtes Reiseziel für Rucksack-Touristen aus aller Welt Bild: Benjamin Restle/DW

Ganz anders sieht es aus, wenn Inhaber eines kambodschanischen Passes nach Deutschland reisen wollen. Sie müssen ein Einladungsschreiben, die Kontoauszüge der letzten sechs Monate, Einkommens- und Vermögensnachweise sowie eine Reihe weiterer persönlicher Dokumente vorlegen. Ein Visumantrag kostet umgerechnet 80 €, eine Gebühr, die nicht erstattet wird und in bar zu zahlen ist. "Sie stellen dir ein paar Fragen, und wenn sie dich für glaubwürdig und überzeugend halten, geben sie dir ein Visum", erzählt Arun der DW, ein Kambodschaner mittleren Alters, der anonym bleiben möchte. Arun hat das Verfahren schon einmal durchlaufen und kennt sich mit der Beantragung eines Visums gut aus. Wie erklärt sich dieser krasse Unterschied? Ein Grund dafür ist die wirtschaftliche Situation eines Landes.

Es geht mal wieder ums Geld

Henley & Partners, das weltweit führende Beratungsunternehmen für die Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung, und die International Air Transport Association (IATA) erstellen regelmäßig eine Rangliste der stärksten und schwächsten Reisepässe der Welt. Sie werten dabei die Anzahl der Reiseziele aus, in die Passinhaber entweder ohne Visum oder mit einem Visum einreisen können.

Nach dem jüngsten Bericht der IATA gehören die G7-Staaten Japan, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien, die USA und Kanada zu den Ländern mit den stärksten Pässen der Welt. Als am besten wurde der japanische Reisepass gewertet. Er ermöglicht eine visafreie Einreise in 193 Länder. Zusammen erwirtschaften die G7-Staaten über 40 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP). Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) haben sie auch eines der höchsten Pro-Kopf-BIPs der Welt.

Laut Henley & Partners hat der afghanische Reisepass für internationale Reisen den geringsten Wert Bild: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Henley & Partners schreiben, dass "Länder eher bereit sind, ihre Grenzen für Bürger aus wohlhabenderen Ländern zu öffnen, weil dies wahrscheinlich größere wirtschaftliche Vorteile in Form von Handel, Tourismus und Investitionen mit sich bringt". Umgekehrt sagen Henley & Partners, dass Passinhaber aus Ländern mit "einem hohen Maß an Armut und wirtschaftlicher Instabilität [...] ein hohes Risiko für die Überschreitung der Visumsdauer darstellen."

Arun, der einen kambodschanischen Pass besitzt, weiß das nur zu gut. "Kambodscha ist ein armes Land, daher ist mein Pass auch nicht so stark", erzählt er der DW. In der Tat zählt der kambodschanische Pass laut Henley & Partners zu den schwächsten Reisepässen der Welt und ermöglicht nur in rund 50 Länder visafrei einzureisen.

Neuer Pass, neues Glück

Mohammad, ein in Berlin lebender Journalist, der ebenfalls anonym bleiben will, hat erlebt, wie es ist, einen schwachen gegen einen starken Pass einzutauschen. Zuvor besaß er einen pakistanischen Pass, der laut Henley & Partners das viertschwächste Reisedokument weltweit ist und visafreien Zugang zu nur 32 Ländern ermöglicht. Vor kurzem aber ließ sich Mohammad als deutscher Staatsbürger einbürgern.

"Mit einem pakistanischen Pass musste ich immer ein kompliziertes, langwieriges Visumverfahren durchlaufen, und es bestand immer die Gefahr, dass der Visumantrag abgelehnt wurde", so Mohammad gegenüber der DW. "Außerdem muss man bei Reisen in einige Länder, vor allem im Nahen Osten, in einer separaten Warteschlange stehen und Fragen über sich ergehen lassen."

Seitdem er einen deutschen Pass hat, ist Reisen für ihn einfach geworden. "Ich spüre deutlich den Unterschied", sagt Mohammad. "Ich muss nur für wenige Länder ein Visum beantragen und kann ganz viele Ziele unkompliziert bereisen."

Der maltesische Reisepass ermöglicht visafreien Zugang in 186 Länder Bild: Government of Malta

Pässe zum Verkauf

Manche Pässe sind daher besonders begehrt. Früher erlaubten einige EU-Länder Drittstaatsangehörigen, EU-Pässe zu kaufen, wenn diese dann im Land große Investitionen machten.

Viele dieser Regelungen laufen derzeit wegen des politischen Drucks in Europa aus, dafür aber bieten immer mehr Länder des Nahen Ostens den Kauf eines Reisepasses an. Aber sie sind nicht die einzigen.

Roland Papp von Transparency International (TI), einer Nichtregierungsorganisation zur Bekämpfung von Korruption, sagt, dass Malta heute der einzige Staat in der EU sei, der noch "Pässe für Investitionen herausgibt". Das kommt nicht bei allen gut an.

"Wir müssen darüber nachdenken, was der Passkauf über unsere Demokratie aussagt. Man kann sich bestimmte Rechte kaufen, wenn man reich genug ist, aber wenn man das Geld nicht hat, hat man es schwer", sagt Papp. "Menschen, die die Staatsbürgerschaft [auf konventionellem Wege wie der Einbürgerung] erhalten wollen, müssen einen sehr komplizierten bürokratischen Prozess durchlaufen."