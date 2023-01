Die Krise in Peru spitzt sich zu

Gewaltsamer Protest

Die Eskalation der Gewalt begann am Montag, als etwa 9000 Demonstranten versuchten, den Flughafen in Juliaca zu stürmen und dabei mit den Sicherheitskräften zusammenstießen. Vertreter der in Peru dominierenden katholischen Kirche bezeichneten die Gewaltausbrüche als "Kriegssituation". Das Land sei "in den Händen der Barbarei".