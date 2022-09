Lars Henrik Ostenfeld: Into the Ice

Spektakuläre Bilder und ein Thema, das aktueller nicht sein könnte: Der Dokumentarfilm "Into the Ice" folgt drei Gletscher-Forschern in ihre vom Aussterben bedrohten Untersuchungsreviere in Grönland. Was sagt das Eis über den Anstieg der Meeresspiegel? Der dänische Filmemacher stellt Fragen mit bedrückenden Antworten - und mit fesselnden Naturaufnahmen.