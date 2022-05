Die grüne Stadt - Ein Besuch bei der Floriade Expo 2022

Kunstpavillon Flevoland

Der Kunstpavillon kombiniert Kunst und Architektur mit der Natur und legt einen Fokus auf Multimedia-Kunst. Das Design ist inspiriert vom Meer und dem Weerwater See, in dem der Pavillon steht und ist in drei Kreise aufgeteilt: dem Hafen, der Bühne und dem Observatorium. Der Pavillon ist außerdem der Vorläufer eines Kunstmuseums in Almere, das in den nächsten Jahren gebaut werden soll.