Die Geschichte des Adventskalenders

Jeden Tag ein Strohhalm

Ärmere Familien malten oft nur 24 Kreidestriche an die Tür, von denen die Kinder jeden Tag einen wegwischen durften. Andere legten Strohhalme in die Krippe. Weitere Varianten waren Kerzen mit 24 Markierungen oder Papierstreifen zum Abreißen. In manch reicherem Haus gab es für die Kinder Lebkuchen. Auch den Katholiken gefielen die Adventskalender, so dass sie sich in ganz Deutschland verbreiteten.