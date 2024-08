Entweder Gold oder nichts, so scheint das Olympia-Motto des jamaikanischen Sprinters zu lauten. Bolt gewinnt in seiner Karriere acht olympische Medaillen, alle sind aus Gold. Er triumphiert zwischen 2008 in Peking und 2016 in Rio de Janeiro über 100 und 200 Meter. 2012 in London und in Rio kommt jeweils noch der Erfolg mit der 4x100-Meter-Staffel hinzu.