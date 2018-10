Die deutsche Wand des FC Barcelona

Was der Deutsche im Spiel gegen Champions-League-Aspirant Sevilla ablieferte, war eines Welttorhüters würdig. Mit gleich zwei starken Reflexen hatte er einen entscheidenden Anteil am Sieg seines Vereins FC Barcelona. Die Katalanen hatten von Beginn an stark aufgespielt und führten bereits nach zwölf Minuten mit zwei Toren von Coutinho und Lionel Messi. Großer Wehrmutstropfen: Kurz nach dem Tor des Argentiniers bricht er sich den Arm. Die Katalanen müssen damit nun erst einmal drei Wochen auf ihren Weltstar verzichten.

Von wegen unhaltbar

Eine halbe Stunde vor Schluss schlug dann die Stunde von Marc Andre ter Stegen. Eine Flanke landete auf dem Kopf des portugiesischen Mittelstürmers Andre Silva. Aus elf Metern flog die Kugel in Richtung Torwinkel. Mit einem Hechtsprung fischte der deutsche Keeper den Ball gerade noch weg, lenkte ihn aber direkt vor die Füße von Vázquez, der aus kurzer Distanz abschließen wollte.

Reflexartig warf sich Ter Stegen vor den Mittelfeldspieler und blockte mit seinem linken Oberschenkel auch den Nachschuss - zwei Großchancen zunichte gemacht! Wenig später gelang seiner Mannschaft auf der anderen Seite dann das vorentscheidende 3:0.

"You shall not pass!"

Kurz vor dem Ende machte die Elf aus Sevilla noch einmal Druck. Sarabia kam freistehend aus zentraler Position zum Abschluss. Den wuchtigen Schuss parierte Ter Stegen erneut glänzend, lenkte das Leder aber vor die Füße von Ben Yedder. Unmittelbar vor dem Tor zog dieser ab, doch der Barça-Keeper stand schon wieder aufrecht und warf sich mit dem ganzen Körper vor die Kugel.

So fand auch der französische Mittelstürmer seinen Meister in ihm. Trotz zweier Gegentreffer war der 4:2-Sieg dank der herausragenden Leistung zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" und das Netz betitelte den deutschen Torwart nach seiner Paraden-Show als "Superman". Auch wurden Forderungen an Löw laut, den Keeper endlich in die Startaufstellung der Nationalmannschaft zu befördern.