Europa

"Die Blume des Krieges": Ukrainische Geflüchtete zeigen ihre Kunst in Bukarest

Das Bukarester Design-Festival "Made in RO" feiert seinen 10. Geburtstag auf eine besondere Art: Ukrainische Designer, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Rumänien geflüchtet sind, wurden als Special Guests eingeladen, um ihre Kunst zu präsentieren. Für sie auch eine Gelegenheit, den Besuchern zu erzählen, was in ihrem Land passiert.