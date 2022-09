Die besten Fußballerinnen der Welt

Sam Kerr

Erfolgreicher als Miedema ist in der Scorerliste der Super League nur Sam Kerr. Die Australierin schießt in 22 Spielen für den FC Chelsea 20 Tore und hat damit großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft. Im FA-Cup-Finale gegen Manchester City macht Kerr das 1:0 und das entscheidende 3:2 in der Verlängerung. Sie wird zur besten Spielerin der Saison in England gewählt.