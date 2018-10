Die 16 Bundesländer: Thüringen

Zehn Gründe für Thüringen Erfurt Wer Thüringen sagt, meint auch Erfurt. Eine Besonderheit in der Landeshauptstadt ist die Krämerbrücke. Das ist die längste durchgehend bebaute und bewohnte Brücke Europas. Was man sonst noch in Erfurt anschauen kann? Die mittelalterliche Altstadt, den Dom St. Marien, die älteste erhaltene Synagoge Europas und vieles mehr.

Zehn Gründe für Thüringen Nationalpark Hainich Wegen seiner alten Buchen zählt der Nationalpark Hainich zum UNESCO-Weltnaturerbe. Über einen Baumkronenpfad kann man auch die sonst unzugänglichen Bereiche des Parks entdecken. Der Pfad führt in 24 Metern Höhe durch die Baumwipfel. Wer Glück hat, dem begegnen Fledermäuse, Spechte oder andere Bewohner dieses mitteleuropäischen Urwalds.

Zehn Gründe für Thüringen Goethe In diesem Haus arbeitete einer der berühmtesten deutschen Dichter an Werken wie "Die Wahlverwandtschaften" und "Faust". In Weimar kann man das Wohnhaus von Johann Wolfgang von Goethe besichtigen. 50 Jahre lang - bis zu seinem Tod 1832 - lebte Goethe hier. Ab 1792 mit seiner Geliebten und späteren Ehefrau Christiane Vulpius und dem gemeinsamen Sohn August.

Zehn Gründe für Thüringen Schiller Auch Friedrich Schillers Haus ist in Weimar zu besichtigen. Drei Jahre wohnte der Dichter mit seiner Familie hier. Regelmäßig traf er sich mit Goethe, bis Schiller 1805 mit erst 45 Jahren starb. Wer Lust hat, noch mehr über die beiden weltbekannten Autoren zu erfahren, kann in Weimar im Goethe- und Schiller-Archiv auch viele der persönlichen Briefe Goethes und Schillers lesen.

Zehn Gründe für Thüringen Bauhaus Die Geburtsstadt des "Neuen Bauens" war das Weimar der 1920er Jahre. Das von Walter Gropius gegründete Staatliche Bauhaus war eine der bedeutendsten Hochschulen für Gestaltung im 20. Jahrhundert. Architektur und Design wurden hier von internationalen Künstlern neu erfunden. Im Bauhaus-Museum in Weimar bekommt man einen Eindruck davon.

Zehn Gründe für Thüringen Rostbratwurst Überall in Thüringen findet man diese regionale Spezialität: die Thüringer Rostbratwurst. Nur wenn sie aus Thüringen kommt, darf sie so heißen. Einige Zeit lang musste sogar die Hälfte der Zutaten - Schweinefleisch, Salz, Pfeffer, Majoran, Kümmel und Knoblauch - aus Thüringen stammen. Gegessen wird die Wurst in einem Brötchen, meist mit Senf, mit Thüringer Senf natürlich.

Zehn Gründe für Thüringen Wartburg Auf der Wartburg in Eisenach übersetzte Martin Luther 1521 in nur elf Wochen das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche. Luther versteckte sich damals vor seinen Feinden auf der Wartburg. Der Reformator wusste dieses unfreillige Auszeit effektiv zu nutzen: Seine Bibelübersetzung legte die Grundstein für eine einheitliche deutsche Sprache.

Zehn Gründe für Thüringen Bach Bachs Musik alleine für sich hören oder mit anderen bei einem der kleinen stündlichen Konzerte: Im Bachhaus in Eisenach ist beides möglich. Johann Sebastian Bach wurde 1685 in der Stadt geboren und lebte hier zehn Jahre lang. Noch mehr Musik des weltberühmten Komponisten kann man jedes Jahr an verschiedenen Orten bei den Thüringer Bachwochen hören, dem größten Klassikfestival Thüringens.

Zehn Gründe für Thüringen Thüringer Wald Wandern, Wandern, Wandern - das kann man im Thüringer Wald. Zum Beispiel auf Deutschlands beliebtesten Höhenwanderweg, dem Rennsteig. Der führt zum Teil in Höhen von fast 1000 Metern über den Kamm des Thüringer Waldes. Lang genug ist der Rennsteig auch: Für die 170 Kilometer brauchen die meisten Wanderer sechs Etappen.

Zehn Gründe für Thüringen Spielkarten Skat - wer hat’s erfunden? Die Thüringer. Im Jahre 1813 wurde dieses Kartenspiel in Altenburg entwickelt. Auch die älteste in Deutschland produzierte und noch erhaltene Spielkarte von 1509 stammt aus dieser Stadt. Heute werden in Altenburg immer noch Karten hergestellt und verkauft. Das perfekte Mitbringsel aus Thüringen also. Autorin/Autor: Lina Elter



Wer dieses in der Mitte Deutschlands gelegene Bundesland bereist, findet eine Fülle von Kulturstätten von nationalem und internationalem Rang. Dank der hügeligen, waldreichen Landschaft ist Thüringen aber vor allem eines: grün und mit dem 170 Kilometer langen Rennsteig ideal für Wanderungen im Sommer wie im Winter.

Video ansehen 01:27 Jetzt live 01:27 Min. Reisetipps für Thüringen

Goethe in Weimar

Wer Weimar hört, denkt zuerst an die berühmten deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Beide wohnten und arbeiteten in dem Städtchen im Herzen Thüringens. Goethes erster eigener Wohnsitz in Weimar fiel dabei eher bescheiden aus: ein Weinberghäuschen im Park an der Ilm, wo er mit Christiane Vulpius in wilder Ehe lebte.

Bauhaus in Weimar

Nicht nur die Stätten des Klassischen Weimars zählen heute zum UNESCO-Welterbe. Die Architektur der Moderne hat ihre Wurzeln in der ortsansässigen Kunstschule für Design und Architektur. Das Staatliche Bauhaus wurde 1919 gegründet, 2019 feiert es seinen 100. Geburtstag mit einem großen Jubiläumsjahr. Lukas Stege, Moderator unseres TV-Reisemagazins Check-in, hat schon mal vorgefeiert.

Verlosung: Welches Bundesland würden Sie gerne einmal besuchen? Schreiben Sie uns und gewinnen Sie ein DW-Überraschungs-Reiseset.

Von Erfurt nach Eisenach

Im Dom zu Erfurt wurde Martin Luther zum Priester geweiht; auf der Wartburg bei Eisenach übersetzte der Reformator die Bibel in die deutsche Sprache. Check-in-Moderatorin Nicole Frölich war im 500. Jahr der Reformation auf den Spuren Martin Luthers unterwegs in beiden Städten.

Video ansehen 10:15 Jetzt live 10:15 Min. Teilen Luther in Thüringen Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/2eMz5 Auf den Spuren Luthers in Thüringen

Oberhof

Biathlon, Rennrodeln, Skilanglauf und Nordische Kombination - Oberhof gilt als Wintersportzentrum im Thüringer Wald. In den 1920er-Jahren schmückte sich der Ort gar mit dem Beinamen "Deutsches St. Moritz". Heute muss die Ski-Arena, das Biathlon-Stadion vom Weltcup bis zur Weltmeisterschaft, meist mit Kunstschnee auskommen.

Ihre Deutschland-Reise

Sie suchen Empfehlungen für Ihre Deutschland-Reise? Wir haben sie: 16 Mal Deutschland - Bundesland für Bundesland.