Die 16 Bundesländer: Schleswig-Holstein

Zehn Gründe für Schleswig-Holstein Strand- und Partyurlaub auf Sylt Sie ist hip, wunderschön - und im Sommer oft ausgebucht. Die Insel Sylt in der Nordsee gehört zu den beliebtesten Inseln der Deutschen. Tagsüber drängen sich die Touristen am angesagten Strand von Westerland, abends strömen sie in die Clubs und Bars, darunter viele Prominente.

Zehn Gründe für Schleswig-Holstein Zu Fuß durchs Meer Sylt ist umgeben vom Wattenmeer, eine der artenreichsten Landschaften der Welt, die 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurde. Bei Flut schauen nur die Inseln aus dem Wasser, bei Ebbe erstreckt sich eine weite Schlickwüste bis zum Horizont. Auf Wattwanderungen können Besucher die vielen Krebse, Muscheln, Schnecken und Würmer auf dem Meeresboden beobachten.

Zehn Gründe für Schleswig-Holstein Strandkorb, Meer, weißer Sand Auf der anderen Seite Schleswig-Holsteins erstreckt sich die Ostsee mit ihrem milden Klima und zahlreichen Stränden. Auf der Insel Fehmarn gibt es gleich 20 - darunter weiße Sandstrände zum Entspannen und Steilküste für Abenteurer. Mit etwa 2200 Sonnenstunden im Jahr gehört die Insel zu den sonnenreichsten Regionen Deutschlands. Also Badesachen raus und ab ins Wasser!

Zehn Gründe für Schleswig-Holstein Kulturhauptstadt des Nordens Das maritime Flair Schleswig-Holsteins prägt auch die Hansestadt Lübeck mit ihrer wasserumflossenen Altstadt. Mit rund 1800 denkmalgeschützten Gebäuden und historischen Gassen zählt sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Besonders sehenswert ist das Holstentor, das Wahrzeichen der Stadt. Das spätgotische Gebäude stammt aus dem 15. Jahrhundert und gehört zu den Überresten der Lübecker Stadtbefestigung.

Zehn Gründe für Schleswig-Holstein Schiff ahoi! Die Landeshauptstadt Kiel an der Ostsee rückt einmal im Jahr in den touristischen Fokus, wenn das internationale Segelereignis "Kieler Woche" stattfindet. Rund drei Millionen Gäste beobachten das Spektakel. Es werden Wettbewerbe ausgetragen und Konzerte geboten. Höhepunkt des Festivals ist die "Windjammerparade", bei der rund 100 Traditionssegler ihre Anker lichten.

Zehn Gründe für Schleswig-Holstein Anglerglück Auch im Landesinneren spielt Wasser eine große Rolle. Die Holsteinische Schweiz umfasst über 200 Seen, umgeben von Hügeln und Laubwäldern. Gletscher formten einst die abwechslungsreiche Landschaft, in der seltene Tierarten wie der Seeadler beheimatet sind. In dem sauerstoffreichen Wasser tummeln sich viele Fische: ein Paradies für Angler.

Zehn Gründe für Schleswig-Holstein Ruhe und Erholung an der Schlei Was wie ein Fluss aussieht, ist eigentlich ein Meeresarm, der sich rund 43 Kilometer ins Landesinnere seinen Weg gebahnt hat. Der Ostseefjord Schlei bietet Erholung pur für Ruhesuchende und lädt zum Wandern, Rad und Boot fahren ein. Die Schlei entstand während der Eiszeit vor 115.000 Jahren und gilt als eine der schönsten Landschaften Deutschlands.

Zehn Gründe für Schleswig-Holstein Zeitreise zu den Wikingern Hier wurde gehandelt und getauscht: Am Ufer der Schlei liegt Haithabu - vom 9. bis 11. Jahrhundert eine blühende Handelsmetropole der Wikinger und eine der ersten Städte Nordeuropas. Hier lebten bis zu 2000 Menschen verschiedener Kulturen: Sachsen, Friesen, Slawen und Skandinavier. Das Wikinger Museum Haithabu versetzt die Besucher in vergangene Zeiten.

Zehn Gründe für Schleswig-Holstein Wilder Westen in Bad Segeberg In Bad Segeberg führt die Zeitreise nicht zu den Wikingern, sondern in den Wilden Westen. Seit 1952 werden hier jährlich die Abenteuer von Karl Mays Helden auf der Freilichtbühne "Kalkbergarena" aufgeführt. Zu den Klassikern gehören natürlich die Geschichten über Winnetou und Old Shatterhand.

Zehn Gründe für Schleswig-Holstein Friesisch herb Die Bewohner von Flensburg gelten als wortkarg und verschlossen. Kein Wunder, wer hier lebt, der hat mit einem rauen Klima zu kämpfen. Das macht trockene Kehlen und Lust auf ein herbes Bier. In Flensburg wird das berühmte "Flens" gebraut, eines der herbsten Pilsener Deutschlands. Sein Markenzeichen ist das Ploppen beim Öffnen der Bierflasche. Der Flensburger würde dazu sagen: "Das flenst!" Autorin/Autor: Elisabeth Yorck von Wartenburg



Schleswig-Holstein nennt sich selbst das Land zwischen den Meeren. Während die Nordseeküste nur dünn besiedelt ist, liegen die drei größten Städte des Bundeslands an der Ostseeküste: Flensburg, Kiel und Lübeck. Zwischen Nord- und Ostsee erstreckt sich ein grünes flaches Bundesland, reich an geschützten Naturreservaten.

Video ansehen 01:16 Jetzt live 01:16 Min. Reisetipps für Schleswig-Holstein

Sylt

Urlaub an der Nordsee zwischen Luxus und friesischer Gemütlichkeit, wilder Brandung und sanftem Wattenmeer - auf Sylt können Gäste die Seele baumeln lassen. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Besucher zum Baden auf die Nordseeinsel, heute sind es etwa 850.000 Gäste pro Jahr.

Video ansehen 02:42 Jetzt live 02:42 Min. Teilen Moin, Moin - Kurzporträt der Insel Sylt Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/2Zshs Moin, Moin - Kurzporträt der Insel Sylt

Timmendorfer Strand

Ein Hauch von Sylt an der Ostsee weht am Timmendorfer Strand, einem der mondänsten Ostseebäder. Markant sind die drei Seebrücken des Orts, von denen die Seeschlösschenbrücke mit 150 Metern die längste ist und mit dem japanischen Teehaus am Brückenkopf auch die Ungewöhnlichste.

Verlosung: Welches Bundesland würden Sie gerne einmal besuchen? Schreiben Sie uns und gewinnen Sie ein DW-Überraschungs-Reiseset.

Tipp: Lübeck im Advent

Wahrzeichen Lübecks ist das Holstentor. Das gibt es sogar zum Vernaschen - auch in der Adventszeit. Lukas Stege, Moderator des DW-Reisemagazins Check-in, war auf süßer Entdeckungstour in der vorweihnachtlichen Hansestadt unterwegs.

Video ansehen 09:08 Jetzt live 09:08 Min. Teilen Advent in Lübeck Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/2poR8 Lübeck - Hansestadt und Weltkulturerbe

Landeshauptstadt Kiel

Mitten in der Stadt mit dem Kreuzfahrtschiff anlegen - das geht in Kiel. Immer mehr Touristen besuchen auf diesem Wege die alte Seefahrerstadt. Die Nähe zum Meer ist auch an Land überall gegenwärtig.

Video ansehen 05:46 Jetzt live 05:46 Min. Teilen Kiel - Kreuzfahrtdestination an der Ostsee Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/1BtDo Kiel - Kreuzfahrtdestination an der Ostsee

Ihre Deutschland-Reise

Sie suchen Empfehlungen für Ihre Deutschland-Reise? Wir haben sie: 16 Mal Deutschland - Bundesland für Bundesland.