Die 16 Bundesländer: Sachsen-Anhalt

Zehn Gründe für Sachsen-Anhalt

Walpurgisnacht im Harz

Der Harz ist ein bekanntes Mittelgebirge in Sachsen-Anhalt. Der Sage nach treffen sich hier jedes Jahr zum Tanz in den Mai die Hexen, um den Winter zu vertreiben. Schon Dichterfürst Goethe verewigte diesen Hexentanz in seinem "Faust". Bis heute gibt es am 30. April zahlreiche Feste rund um den Harz, bei denen sich die Menschen als Hexen verkleiden.