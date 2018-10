Die 16 Bundesländer: Rheinland-Pfalz

Zehn Gründe für Rheinland-Pfalz Grüße aus dem Mittelalter Über dem Tal der Mosel wird die Zeit des Mittelalters wieder lebendig. Von imposanten Burgen wie der Reichsburg bei Cochem behielten früher die Ritter den Fluss immer im Blick. Denn von jedem Schiff kassierten sie Wegzoll. Cochem ist heute das touristische Zentrum der Terrassenmosel. So genannt, weil es dort die steilsten Weinberge Europas gibt.

Zehn Gründe für Rheinland-Pfalz Panoramawandern Auf dem Prädikatswanderweg Rheinsteig geht es 320 Kilometer entlang des bekanntesten deutschen Stroms. Empfehlenswert sind die angegliederten Rundwege, die bergauf, bergab auf schmalen Pfaden durch steile Weinberge, entlang des Rheinufers und über Hochplateaus führen - auch zu dem sagenumwobenen Loreley-Felsen bei St. Goarshausen.

Zehn Gründe für Rheinland-Pfalz Bahn frei für Radfahrer Im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal säumen zahlreiche Burgen, Ruinen und Schlösser auf Schieferfelsen die Ufer. Unter dem Motto "Tal toTal" können Radfahrer und Skater auf 120 Kilometern die Region ungestört genießen. Jedes Jahr am letzten Sonntag im Juni bleibt die Strecke zwischen Bingen und Koblenz autofrei. Dann feiern rund 150.000 Besucher links und rechts des Rheins eine Riesenparty.

Zehn Gründe für Rheinland-Pfalz Gondelfahren Dem Lockruf der Rheinromantik folgen Reisende seit 200 Jahren. Von Koblenz aus starten Ausflugschiffe in Richtung Loreley-Felsen und zu Touren durch das Moseltal. Denn am Deutschen Eck fließen Rhein und Mosel zusammen. Besucher können auch in Gondeln zur Festung Ehrenbreitstein schweben. 118 Meter über dem Rhein gibt es eine tolle Aussicht. Und wer möchte, bleibt über Nacht in der Jugendherberge.

Zehn Gründe für Rheinland-Pfalz Im Schutz des Doms Der Wormser Kaiserdom ist die spektakuläre Kulisse für die Bühne der Nibelungen-Festspiele, einer der Höhepunkte des Kultursommers in Rheinland-Pfalz. Die Nibelungen sind eine der bekanntesten deutschen Sagen und Teil des UNESCO Weltdokumentenerbes. Dank prominenter Besetzung von Regie und Ensemble ist das Theaterfestival ein Publikumsrenner.

Zehn Gründe für Rheinland-Pfalz Sensation aus der Steinzeit Ein Wanderer entdeckte 2014 im Wald bei Gondershausen im Hunsrück Kratzspuren auf einem Schieferfelsen. Archäologen waren begeistert. Derartige Felsgravuren waren bislang nur aus Portugal, Spanien, Frankreich bekannt, wurden aber noch nie so weit im Norden Europas entdeckt. Die über 20.000 Jahre alten Skizzen zeigen vermutlich vier Pferde.

Zehn Gründe für Rheinland-Pfalz Ein Wald voller Felsen Der Naturpark Pfälzerwald bildet zusammen mit den zu Frankreich gehörenden Nordvogesen ein grenzüberschreitendes Biosphärenreservat. Luchs, Wildkatze, Wanderfalke und Eisvogel haben hier ein geschütztes Zuhause. Das südlich gelegene Dahner Felsenland ist eine der beliebtesten Kletterregionen in Deutschland. Über 80 freistehende Buntsandsteintürme laden Sportkletterer zum Tanz in der Vertikalen.

Zehn Gründe für Rheinland-Pfalz Wie die alten Römer In den sonnenverwöhnten Steillagen an der Mosel gedeihen heute vor allem Rieslingtrauben. Die römischen Eroberer Germaniens hatten die Weinreben vor 2000 Jahren mitgebracht. Der Handel mit Moselwein florierte schon damals. Den Nachbau eines antiken Weinhändlerschiffes können Gäste für eine Weinprobe chartern. Die Stella Noviomagi lichtet den Anker in Neumagen-Drohn.

Zehn Gründe für Rheinland-Pfalz Antikes Wahrzeichen Mit diesem Bau zeigt das Römische Imperium seine Größe und zugleich seine Macht. Fast 30 Meter hoch wurden bis zu sechs Tonnen schwere Steine ohne Mörtel verbaut. Die Porta Nigra, das schwarze Tor, gehört zum Weltkulturerbe und ist das Wahrzeichen von Trier, eine der ältesten Städte Deutschlands. Schwarz wurden die ursprünglich hellgrauen Sandsteine aber erst im Laufe der Jahrtausende.

Zehn Gründe für Rheinland-Pfalz Mainz, wie es singt und lacht In der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz spielt der Karneval traditionell eine große Rolle. Schon im 16. Jahrhundert tanzten hier Narren auf den Straßen. Höhepunkt der Mainzer Fastnacht ist der Umzug an Rosenmontag. Ein liebevoll gepflegtes Markenzeichen sind die "Schwellköpp" genannten Figuren. Es gibt 30 verschiedene Charaktere beiderlei Geschlechts. Ein Kopf wiegt bis zu 25 Kilogramm. Autorin/Autor: Ille Simon



Das Bundesland im Westen ist eine der ältesten Tourismusregionen Deutschlands. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts ziehen die Flusslandschaften von Rhein und Mosel die Reiselustigen an. In ganz Rheinland-Pfalz gibt es über 500 Burgen und Schlösser zu entdecken und eine fruchtbare Landschaft, die für ihre Weine vom Pfälzer Riesling bis zum Mosel-Sekt berühmt ist.



Trier

Amphitheater, Kaiserthermen, Porta Nigra - seit 2000 Jahren gehören die römischen Bauwerke zu Trier. Seit 200 Jahren auch der große und umstrittene Denker Karl Marx, der 1818 in dem Moselstädtchen geboren wurde. Über mangelndes Interesse kann sich der Philosoph in Trier nicht beklagen, findet Check-in-Moderator Lukas Stege.

Ein Tag in Trier

Oberes Mittelrheintal

Seit 2002 zählt das Obere Mittelrheintal zwischen Koblenz und Bingen zum UNESCO-Welterbe. Mit seinen malerischen Burgen und den weinbewachsenen Steillagen gilt es vielen als der schönste Abschnitt des ganzen Flusses. Schon Künstler wie der Maler William Turner haben das Mittelrheintal zum romantischen Sehnsuchtsort stilisiert.

Schiffstour durchs Obere Mittelrheintal

Speyerer Dom

Der Kaiserdom in Speyer ist das dritte UNESCO-Welterbe in Rheinland-Pfalz, neben den römischen Baudenkmälern in Trier und dem Oberen Mittelrheintal. Als Grablege der salischen Kaiser erbaut, ist der Speyerer Dom ein Hauptwerk romanischer Baukunst in Deutschland - und eine der eindrucksvollsten Kirchen des Abendlands.

Welterbe Kaiserdom zu Speyer

Highlight im 360-Grad-Video

Das Moseltal in Rheinland-Pfalz windet sich 365 kurvenreiche Kilometer vorbei an idyllischen Städtchen und grünen Weinbergen. Zwei der schönsten Orte am Fluss sind Trier und Bernkastel-Kues.

Mit der Maus auf Ihrem Computer oder dem Finger auf Ihrem Smartphone können Sie selbst bestimmen, was Sie sehen wollen. Klicken Sie in das Video und ziehen Sie den Bildausschnitt, wohin Sie möchten. Falls Sie auf dem PC unterwegs sind, nutzen Sie bitte als Browser Mozilla Firefox oder Google Chrome. Und wenn Sie eine VR-Brille besitzen, schauen Sie sich das Video in Virtual Reality an.

