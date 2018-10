Die 16 Bundesländer: Hessen

Zehn Gründe für Hessen Fachwerk vom Feinsten Es gibt noch rund 400.000 Fachwerkhäuser in Hessen. Zu ihrer Erhaltung wird viel getan. Die Fassaden zeugen von der Kunst mittelalterlicher Handwerker, mit Holz und Lehm nachhaltig und stabil zu bauen. In einigen Fachwerkhäusern, wie im Gildehaus am Marktplatz von Fritzlar, können Feriengäste ganz idyllisch übernachten.

Zehn Gründe für Hessen Grimms Märchen Jacob und Wilhelm Grimm sind weltberühmt für ihre Sammlung von 86 Kinder- und Hausmärchen wie "Rotkäppchen" oder "Dornröschen". Geboren in Hanau begeisterten sie sich später als Studenten in Marburg für die Sprachforschung und für die Revolution von 1848. In Kassel widmeten sie sich in ihren Standardwerken der Deutschen Grammatik und dem Deutschen Wörterbuch.

Zehn Gründe für Hessen Landschaften zum Genießen Ins Grüne ist es in Hessen nie weit. Sogar Urwälder dürfen wieder wachsen wie im nordhessischen Naturpark Kellerwald-Edersee. Vor einem Jahrhundert entstand hier mit 27 Kilometer Länge einer der größten Stauseen Deutschlands. Im Süden des Bundeslandes lockt der Odenwald, im Westen der Taunus und im Osten die Rhön mit Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe mit 950 Metern.

Zehn Gründe für Hessen Kunst für Alle Die weltweit wichtigste zeitgenössische Kunstausstellung Documenta findet alle fünf Jahre in Kassel statt. Jedes Mal erwirbt die Stadt an der Fulda einige der Kunstwerke, wie diese Bronzeskulptur mit einem Granitfindling. Der künstliche Baum von Guiseppe Penone steht am Rand der Karlsaue, einer der schönsten innerstädtischen Parklandschaften Deutschlands.

Zehn Gründe für Hessen Barocke Wasserspiele Nur durch das natürliche Gefälle angetrieben fließen bis zu 350.000 Liter Wasser über elegante Kaskaden, und Besucher können mitlaufen. 2013 wurde der Bergpark Kassel Wilhelmshöhe als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichnet. Das Gartenkunstwerk mit Wasserspielen, Schloss und Herkules-Statue entstand Anfang des 18. Jahrhunderts.

Zehn Gründe für Hessen Bühne frei! Die Stiftsruine von Bad Hersfeld gilt als die größte romanische Kirchenruine der Welt. Jeden Sommer wird sie zur Festspiel-Bühne. Der Architekt Frei Otto, für seine Dachkonstruktion im Olympiastadion München berühmt, verpasste der Kirchenruine ein mobiles Dach. Es kann innerhalb weniger Minuten so ausgefahren werden, dass die 1600 Zuschauer vollständig vor Regen und Sturm geschützt sind.

Zehn Gründe für Hessen Heiraten im Jugendstil Auf der Mathildenhöhe in Darmstadt zeigt der Hochzeitsturm wie eine Hand in den Himmel. Um 1900 entstand hier eine Künstlerkolonie, die den Jugendstil in Deutschland bekannt machte. Ihrem Mäzen, Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, ist das heutige Darmstädter Wahrzeichen gewidmet. Jährlich finden darin 500 Trauungen statt.

Zehn Gründe für Hessen Wellness mit Stil Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist dank zahlreicher Thermal- und Mineralquellen seit dem 19. Jahrhundert ein renommierter Kurort. Vor allem der russische Adel schätzte es früher, im Kurhaus mit der längsten Säulen-Kolonnade Europas zu flanieren. Von dieser Zeit zeugt auch eine russische Kirche auf dem Neroberg, dem Hausberg von Wiesbaden.

Zehn Gründe für Hessen Goethe im Original Das Städel Museum in Frankfurt, eine klassische Kunstinstitution, feierte im Jahr 2015 ihr 200. Jubiläum und macht Lust auf das digitale Zeitalter. Das berühmte Tischbein-Gemälde von Goethe in der römischen Campagna hängt hier nicht nur an der Wand, sondern ist auch wie viele andere Meisterwerke des Städels online abrufbar.

Zehn Gründe für Hessen Skyline am Main In Frankfurt, der größten hessischen Stadt, sind mehr als 500 Gebäude höher als sechzig Meter. Abseits vom Zentrum sticht im Osten der Stadt der 185 Meter hohe Wolkenkratzer der EZB ins Auge. Der Sitz der Europäischen Zentralbank ist für Kritiker ein einsamer Monolith, für andere eine reizvolle Bereicherung der Frankfurter Skyline. Autorin/Autor: Ille Simon



Hessen liegt in der Mitte Deutschlands und ist ein Bundesland der Kontraste: idyllische Fachwerkstädtchen in Nord- und Südhessen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die berühmte Skyscraper-Silhouette der Metropole Frankfurt am Main. Man muss kein Architektur-Experte sein, um sich von beiden Welten inspirieren zu lassen.

Video ansehen 01:25 Jetzt live 01:25 Min. Reisetipps für Hessen

Besuchermagnet Frankfurt

Der Frankfurter Flughafen ist das Erste, das viele internationale Besucher von Deutschland sehen. Ein Abstecher ins Zentrum der größten Stadt in Hessen lohnt. Frankfurt zählt neben Berlin, Hamburg, München und Köln zu den großen Kulturmetropolen Deutschlands - mit Museen vom Goethe-Haus bis zu den berühmten Kunstsammlungen des Städel-Museums am "Museumsufer" direkt am Main.

Video ansehen 03:16 Jetzt live 03:16 Min. Teilen Frankfurt – Kulturmetropole am Main Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/30sKu Frankfurt – Kulturmetropole am Main

Aktivurlaub auf der Lahn

Die Lahn ist ein bei Wasserwanderern beliebter Nebenfluss des Rheins. Ein besonders schöner Abschnitt liegt in Südhessen, findet Check-in-Moderatorin Nicole Frölich: das romantische Lahntal.

Video ansehen 11:00 Jetzt live 11:00 Min. Teilen Paddeltour auf der Lahn Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/30wwp Paddeltour auf der Lahn

Verlosung: Welches Bundesland würden Sie gerne einmal besuchen? Schreiben Sie uns und gewinnen Sie ein DW-Überraschungs-Reiseset.

Grimmwelt in Kassel

In Nordhessen rund um die Großstadt Kassel haben die Brüder Grimm viele ihrer Märchen gesammelt, mit denen sie weltweit bekannt wurden. Die Stadt hat ihrem Werk eine ganz eigene Welt gewidmet.

Video ansehen 02:20 Jetzt live 02:20 Min. Teilen Märchenhaft: Die Grimmwelt Kassel Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/2jCy3 Märchenhaft: Die Grimmwelt Kassel

UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe

Kassel ist nicht nur berühmt für die Brüder Grimm, sondern auch für die alle fünf Jahre stattfindende internationale Kunstschau documenta und für das UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe. Zu diesem Gesamtkunstwerk gehört natürlich auch ein Schloss.

Ihre Deutschland-Reise

Sie suchen Empfehlungen für Ihre Deutschland-Reise? Wir haben sie: 16 Mal Deutschland - Bundesland für Bundesland.