Die 16 Bundesländer: Hamburg

Zehn Gründe für Hamburg Immer im Fluss Auf der Elbe fahren Schiffe Tag und Nacht von der Nordsee zum Hafen. Ihr Tuten und Möwenschreie liefern den Sound zum Morgenlauf über festen hellen Sand am Wassersaum. 70 Seemeilen sind es bis zum Meer nach Cuxhaven. Für neue Riesenschiffe soll die Fahrrinne in der Elbe tiefer und breiter ausgebaggert werden. Naturschützer protestieren dagegen.

Zehn Gründe für Hamburg Musikkathedrale Hamburg hat ein neues Wahrzeichen. Wie ein gigantischer Schiffsbug schiebt sich die Elbphilharmonie in die Skyline. Auf dem Backsteinsockel eines früheren Speichers für Kakao schwingt sich ein Glasaufbau 110 Meter in den Himmel. Im Januar 2017 ist das Konzerthaus eröffnet worden.

Zehn Gründe für Hamburg Tauchgang Um vom Nordufer der Elbe schneller in die südlich gelegenen Hafengebiete zu kommen, wurde in Hamburg die erste Flussuntertunnelung auf dem europäischen Kontinent gebaut. Seit 1911 geht es mit Fahrkörben an den Landungsbrücken in die Tiefe. Zwei geflieste Röhren, 426,5 Meter lang, führen unter der Elbe hindurch. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad kostet es nichts. Nur ein bisschen Überwindung.

Zehn Gründe für Hamburg Alles im Blick In der HafenCity, dem größten innerstädtischen Entwicklungsprojekt Europas, erfindet sich die alte Hansestadt gerade neu. Ab 2025 sollen hier über zehntausend Hamburger wohnen. Vom ViewPoint im Baakenhafen ist der Baufortschritt im 360-Grad-Panorama zu verfolgen. Der orangefarbene Metallturm ist in seiner Konstruktion inspiriert von Hafenkränen und der Rundumsicht eines nautischen Periskops.

Zehn Gründe für Hamburg Brückenhauptstadt Über wie viele Brücken die Hamburger ihre Stadt durcheilen, weiß keiner ganz genau. Die offizielle Statistik zählt 2500 - mehr Brücken als in Venedig, Amsterdam oder London. Nach dem großen Brand 1842 mussten viele Holzbrücken ersetzt werden. Mit dem Wachsen des Hafens folgten Brücken aus Gusseisen und Stahl. Über Elbe und Alster, deren Kanäle und sogenannte Fleete durch die Speicherstadt.

Zehn Gründe für Hamburg Jede Menge Speicherplatz Im Jahr 1888 eröffnete der deutsche Kaiser Wilhelm II. die Speicherstadt. Zuvor hatte Hamburg die Errichtung eines Freihafens vereinbart. Lagerung und Verarbeitung von Gütern waren damit zollfrei. So entstand einer der größten Lagerhauskomplexe der Welt. In den Speichern duftet es immer noch nach Tee, Kaffee und Gewürzen. 2015 wurde die Speicherstadt von der UNESCO als Welterbe ausgezeichnet.

Zehn Gründe für Hamburg Mein lieber Schwan Botschafter des Frühlings in Hamburg sind über einhundert stadteigene Schwäne. Für ihre Rückkehr aus dem Winterquartier sorgt seit 1674 die Amtsstelle Schwanenwesen, eine weltweit einzigartige Behörde mit einer Planstelle für einen Schwanenvater. Mit dem Besitz der weißen Wasservögel, eigentlich einem Privileg der Könige, demonstrierte Hamburg seine Unabhängigkeit als Freie Hansestadt.

Zehn Gründe für Hamburg Große Freiheit In der kleinen Seitenstraße der berühmten Reeperbahn hat so mancher Seemann seine Heuer in nur einer Nacht durchgebracht. Im Stadtteil St. Pauli locken Bars, Clubs und Etablissements aller Spielarten. In den 1960er Jahren entdeckten Künstler und Musiker den verruchten Charme des Viertels. Mit Auftritten im legendären Star-Club spielten sich die Beatles warm für ihre Weltkarriere.

Zehn Gründe für Hamburg Tanzende Türme An der Reeperbahn Nr. 1 tanzen heute Bürohochhäuser. Die zwei Türme mit dem Knick in der Fassade sind für ihren Architekten wie ein Paar im Tangoschritt. Eine Reminiszenz an den Standort im Rotlicht-Milieu. In den oberen Etagen gibt es ein Restaurant und eine Bar. Die Dachterrasse ist zugänglich. Aus 105 Meter Höhe ist die Aussicht auf den nächtlichen Hafen großartig.

Zehn Gründe für Hamburg Junge komm’ bald wieder Den Hafen als Sehnsuchtsort hat keiner so ergreifend besungen wie der Sänger und Schauspieler Freddy Quinn. Gestrandet in Hamburg wurde er 1954 auf der Reeperbahn entdeckt. Die Lieder aus dem Musical "Heimweh nach St. Pauli" wurden Hits und seine Platten spielten in jeder Musikbox im Land. Und alles drehte sich um Fernweh, Aufbruch und Abschied. Auf Wiedersehen Hamburg! Autorin/Autor: Ille Simon



Hamburg ist Stadtstaat und über die Elbe mit der Nordsee verbunden. Eine regnerische, steife Brise weht hier oft. Aber von "Schietwetter", also schlechtem Wetter, lassen sich echte Hamburger und deren Gäste nicht beeindrucken. Musicalhäuser, Museen, das Rotlichtviertel St. Pauli - in der Hansestadt können Besucher immer etwas unternehmen.

Video ansehen 01:21 Jetzt live 01:21 Min. Reisetipps für Hamburg

Hamburg, das Tor zur Welt

Die Elbe ist die Lebensader der Stadt. Wenn die Sonne scheint, findet alles auf, am und sogar im Wasser statt. Check-in-Moderator Lukas Stege empfiehlt nach einem Stadtrundgang Schiffe gucken und einmal am Sandstrand von Övelgönne in der Elbe baden gehen.

Video ansehen 08:14 Jetzt live 08:14 Min. Teilen Hamburg an der Elbe Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/34Scu Hamburg an der Elbe

Elbphilharmonie

Seit Anfang 2017 läuft der Konzertbetrieb in Hamburgs neuem Wahrzeichen am Hafen. Bereits in ihrem ersten Jahr hat sich die Elbphilharmonie - entworfen von Jacques Herzog und Pierre de Meuron - in die Liga der internationalen Sehenswürdigkeiten gespielt.

Video ansehen 01:57 Jetzt live 01:57 Min. Teilen Bau der Superlative Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/2qj21 Elbphilharmonie: Bau der Superlative

Verlosung: Welches Bundesland würden Sie gerne einmal besuchen? Schreiben Sie uns und gewinnen Sie ein DW-Überraschungs-Reiseset.

Hamburger Fischmarkt

Trotz der frühen Anfangszeit (um 5 Uhr morgens geht's offiziell los) ist am Hamburger Fischmarkt immer etwas los. Ob Obstkorb, frischer Aal oder Tropenblume: Am Hafen wird jeder fündig - und in der Markthalle wird zu Live-Musik in den beginnenden Morgen getanzt.

Video ansehen 05:05 Jetzt live 05:05 Min. Teilen Marktgeschichten (01): Der Hamburger Fischmarkt Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/1CbxF Marktgeschichten: Der Hamburger Fischmarkt

Köhlbrandbrücke

Diese Schrägseilbrücke vor der Silhouette Hamburgs ist nur was für Leute ohne Höhenangst. 50 Meter über dem Südarm der Elbe überspannt die markante Konstruktion den Hafen. Erbaut 1974 wurde sie damals schnell ein Wahrzeichen der Stadt. Wie lange sie noch steht, ist unklar: Weil viele Containerschiffe nicht mehr durchpassen, soll sie bis spätestens 2030 ersetzt werden.

Highlight im 360-Grad-Video

Das Miniatur-Wunderland in der historischen Hamburger Speicherstadt ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. 1040 Loks ziehen rund 10.000 Waggons über mehr als 15 Kilometer Gleisstrecke, gesäumt von zigtausend Häusern, 263.000 Figuren, 9250 Fahrzeugen sowie sage und schreibe 130.000 Bäumchen.



Mit der Maus auf Ihrem Computer oder dem Finger auf Ihrem Smartphone können Sie selbst bestimmen, was Sie sehen wollen. Klicken Sie in das Video und ziehen Sie den Bildausschnitt, wohin Sie möchten. Falls Sie auf dem PC unterwegs sind, nutzen Sie bitte als Browser Mozilla Firefox oder Google Chrome. Und wenn Sie eine VR-Brille besitzen, schauen Sie sich das Video in Virtual Reality an.

Ihre Deutschland-Reise

Sie suchen Empfehlungen für Ihre Deutschland-Reise? Wir haben sie: 16 Mal Deutschland - Bundesland für Bundesland.