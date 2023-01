5 - Mariah Carey

Die Sängerin mit der gewaltigen Stimme über fünf schwindelerregende Oktaven hinweg hat seit den 1990er-Jahren immer wieder Hits gelandet. Ihre Songs "Always Be My Baby" und "Hero" wurden zu absoluten Klassikern. Sie ist auch bekannt als "Queen of Christmas": Ihr Song "All I Want for Christmas is You" (1994) dominiert jedes Jahr ab November die Charts.