DFB-Team mit Rückkehrer Mats Hummels und drei Neulingen

Mats Hummels ist zurück in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann beruft den Innenverteidiger von Borussia Dortmund nach zuletzt guten Leistungen im Klub für die anstehende USA-Reise. Bei dieser trifft das DFB-Team am 14. Oktober in Hartford auf die USA und am 18. Oktober in Philadelphia auf Mexiko. Zuletzt hatte Hummels beim Achtelfinal-Aus gegen England bei der Europameisterschaft 2021 - damals noch unter Bundestrainer Joachim Löw - das deutsche Trikot getragen. Ebenfalls dabei ist der zuletzt nur nachnominierte Thomas Müller vom FC Bayern sowie sein zuletzt nicht für das DFB-Team berücksichtiger Mannschaftskollege Leon Goretzka.

Außerdem darf sich gleich ein ganzes Trio Hoffnung auf ein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft machen. Nagelsmann nominierte die Neulinge Chris Führich (VfB Stuttgart), Kevin Behrens (Union Berlin) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen). Führich ist mit zwei Treffern und vier Vorlagen zu einem großen Teil am Aufschwung des VfB Stuttgart beteiligt, der aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Bundesliga steht. Kevin Behrens hat in der noch jungen Saison bereits vier Tore für Union geschossen.

"Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen. Es ist unser Ziel, dass wir uns in der kurzen Zeit, die wir haben, maximal schnell aneinander gewöhnen und in den wenigen Trainingseinheiten versuchen, die Inhalte umzusetzen", zitiert der DFB Nagelsmann. "Ich erwarte auch in dieser kurzen Zeit, dass man sieht, dass jeder Lust hat, für den DFB zu spielen, dass jeder Lust hat, Spiele zu gewinnen, auch im Hier und Jetzt."

Julian Nagelsmann nominierte seinen ersten Kader als Bundestrainer Bild: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Keine Berücksichtigung fanden dagegen Hummels BVB-Kollegen Emre Can, Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck. Auch WM-Teilnehmer Timo Werner schaffte es nicht in den Kader für die USA-Reise. Wegen Verletzungen müssen außerdem Serge Gnabry (Bayern München), Kevin Schade (Brentford) und Benjamin Henrichs (RB Leipzig) passen. Julian Nagelsmann hatte im September die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer angetreten und soll die Nationalelf zu einer erfolgreichen Heim-EM im Sommer 2024 führen.

Der Kader im Überblick:

Tor: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham)

Abwehr: Robin Gosens (Union Berlin), Mats Hummels (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand)

Mittelfeld und Angriff: Joshua Kimmich (Bayern München) Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton and Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Kai Havertz (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern München), Kevin Behrens (Union Berlin), Thomas Müller (Bayern München)

mbr/sn (SID, dpa)