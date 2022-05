DFB-Pokalfinale der Frauen: VfL Wolfsburg holt das Double

Nun dürfen sie sich Rekord-Pokalsiegerinnen nennen. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gewannen in Köln das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FFC Turbine Potsdam souverän mit 4:0 (3:0). Mit ihrem neunten Pokaltriumph zogen die "Wölfinnen" mit Rekord-Gewinner 1. FFC Frankfurt gleich. Es war der achte Pokaltitel in Serie, zum 40. Mal in Folge blieb der VfL in einem Pokalspiel unbesiegt. Diesen "Rekord der Beständigkeit" hielten die Wolfsburgerinnen bereits vor dem Endspiel gegen Potsdam, bauten ihn jetzt aber weiter aus.

Zwei Kopfballtore von Paior

Die deutschen Meisterinnen beseitigten vor rund 17.500 Zuschauenden in Köln bereits in der ersten Halbzeit jeden Zweifel, dass sie sich hier auch den DFB-Pokal und damit das Double sichern würden. Die Polin Ewa Paior mit zwei Kopfballtreffern (11. und 32. Minute) und die Niederländerin Jill Roord (42.) mit einem Flachschuss aus elf Metern sorgten für eine beruhigende 3:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang legte Dominique Janssen noch einen Freistoßtreffer zum 4:0 -Endstand (70.) nach.

14. Titel für Schult

Gelungener Abschied von Torfrau Almuth Schult

Almuth Schult im Tor des VfL wurde von den überforderten Potsdamerinnen nur selten ernsthaft geprüft - und wenn, war die 31-Jährige wie gewohnt sicher zur Stelle. Für die Nationaltorhüterin war es nach neun Jahren das letzte Spiel für Wolfsburg. Sie wechselt zur nächsten Saison in die USA: zum Angel City FC in Los Angeles, im Gepäck ihren 14. Titel mit den "Wölfinnen". Seit 2013 gewann Schult mit dem VfL sechs deutsche Meisterschaften - und acht DFB-Pokal-Endspiele, das letzte nun in Köln. Was für ein Abschied!