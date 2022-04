VfL Wolfsburg trotz Sieg gegen Barcelona ausgeschieden

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben einen Überraschungserfolg verpasst und sind aus der Champions League ausgeschieden. Im Halbfinal-Rückspiel ein 2:0 (0:0) reichte gegen Titelverteidiger FC Barcelona nicht zum Einzug in das Finale. Das Hinspiel in Barcelona hatten die VfL-Frauen vor einer Rekordkulisse von über 90.000 Zuschauern klar mit 1:5 verloren. Zwar zeigten die Wolfsburgerinnen einen verbesserten Auftritt, insgesamt zogen die spanischen Titelverteidigerinnen aber verdient in das Finale ein, das am 21. Mai in Turin stattfindet.

Vor 22.057 Zuschauern - für den VFL ein Besuchsrekord - begann der VfL das Toreschießen zu spät. Tabea Waßmuth erzielte das Führungstor kurz nach Beginn der zweiten Hälfte (47. Minute) mit einem Schuss aus knapp 18 Metern. Jill Roord erhöhte aus ähnlicher Position zum 2:0 (59.). Der VfL hatte am Ende noch mehrere Torchancen, erzielte aber keinen weiteren Treffer. Die "Wölfinnen" hätten mit vier Toren Unterschied gewinnen müssen, um in eine Verlängerung zu gelangen.

asz (SID, dpa)