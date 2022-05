DFB-Pokal: RB Leipzig auf dem Weg zum ersten Titel

Angekommen in der Königsklasse

Seitdem ist RB Leipzig in jedem Jahr im Europapokal dabei: dreimal in der Champions League, einmal in der Europa League. Beim ersten internationalen Auftritt des Vereins, dem Heimspiel in der Gruppenphase der Königsklasse gegen die AS Monaco, gelingt Emil Forsberg (l.) im September 2017 der erste Leipziger Europapokal-Treffer.