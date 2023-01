Deutschlands schönste Winterstädte

Hattingen, Nordrhein-Westfalen

In Hattingen im Ruhrgebiet kann man durch verwinkelte Gassen an rund 150 Fachwerkhäusern vorbeischlendern, die sich um die kleine St.-Georgs-Kirche in der Ortsmitte reihen. Auch die Umgebung hat ihren Reiz - so kann man durch das romantische Ruhrtal wandern oder die drei mittelalterlichen Burgen Isenburg, Blankenstein und Wasserburg Haus Kemnade besichtigen.