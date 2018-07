Deutschlands Chefs verdienen immer mehr

Die Gehaltsschere bei Deutschlands Börsenschwergewichten ist im vergangenen Jahr wieder auseinandergegangen. Die Vorstände der 30 Dax-Unternehmen verdienten im Schnitt 52 Mal so viel wie ihre Mitarbeiter, wie aus einer am Donnerstag in Frankfurt vorgestellten Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der Technischen Universität München hervorgeht. Im Jahr zuvor hatten die Topmanager 50 Mal soviel kassiert. Im Schnitt verdiente ein Vorstand demnach 3,6 Millionen Euro.

Den Angaben zufolge stieg die Vergütung der Dax-Vorstände angesichts sprudelnder Gewinne im Schnitt um 4,5 Prozent. Die Bruttolöhne und -gehälter in Deutschland seien dagegen nur um 2,5 Prozent gewachsen. "Der Trend der beiden vorausgegangenen Jahre hat sich damit gedreht", erläuterte Gunther Friedl vom Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und Controlling der TU München.

Viel Geld für viel Verantwortung

Spitzenreiter ist wie schon im Vorjahr das derzeit wertvollste deutsche Unternehmen SAP. Mit durchschnittlich 5,7 Millionen Euro je Topmanager habe die Vergütung bei dem Softwareunternehmen knapp über der von Volkswagen gelegen. Die Vorstände des Autobauers kassierten den Angaben zufolge im Schnitt 5,6 Millionen Euro.

In einigen Dax-Konzernen mussten sich die Manager jedoch mit deutlich weniger begnügen als im Jahr zuvor. Dazu zählten die Deutschen Börse, der Versicherungsriese Munich Re und Bayer.

Gunther Friedl bezeichnete die Vergütungen insgesamt als angemessen. Er verwies auf die Verantwortung der Topmanager für im Schnitt mehr als 100 000 Beschäftigte und oft ein Vielfaches bei den Zulieferern.

Frauen haben weiterhin das Nachsehen

Der am besten bezahlte Unternehmenslenker war den Berechnungen zufolge erneut SAP-Chef Bill McDermott mit 12,9 Millionen Euro. Auf Rang zwei kam demnach der im Frühjahr abgelöste VW-Chef Matthias Müller (10,1 Mio.). Dritter wurde Harald Krüger von BMW (8,4 Mio.), gefolgt von Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche (7,8 Mio.) "Ein durchaus überraschendes Ergebnis, wenn man sich die aktuellen Probleme der Branche ansieht", so DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler mit Blick auf die Autobauer und den Diesel-Abgasskandal.

Im Schnitt kassierten die Vorstandschefs der deutschen Börsenschwergewichte den Angaben zufolge 5,8 Millionen Euro. Das war deutlich mehr als die durchschnittliche Vergütung ihrer Vorstandskollegen von 3,2 Millionen Euro.

Gehaltsunterschiede gibt es auch zwischen Frauen und Männern in der Topetage. Männliche Vorstände verdienten 2017 durchschnittlich 3,7 Millionen Euro und damit deutlich mehr als ihre Kolleginnen, die auf 3,0 Millionen Euro kamen. Friedl führte die Differenz vor allem auf die unterschiedlichen Funktionen zurück. So gebe es nach wie vor in den Dax-Unternehmen keine einzige Frau an der Spitze.

Eine Frage der Perspektive

Nach jüngsten Berechnungen des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung (IMU) der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung verdiente ein Vorstand 2017 im Mittel sogar 71 Mal so viel wie die Beschäftigten seines Unternehmens im Schnitt. Nach diesen Berechnungen verdient Frank Appel, Chef der Deutschen Post, 232 mal so viel wie seine Mitarbeiter im Schnitt.

Es gibt allerdings verschiedene Berechnungsmethoden, etwa bei den erst mit Verzögerung ausgezahlten variablen Bestandteilen, die an den Unternehmenserfolg gekoppelt sind. Zudem berücksichtigte das IMU die Pensionsansprüche von Managern und Mitarbeitern.

Tüngler forderte, die Vorstände sollten ihre Altersvorsorge selbst organisieren. "Die einseitige Belastung der Unternehmen durch intransparente und umfangreiche Pensionszusagen gehört nicht mehr in das Repertoire moderner Vergütungssysteme."

Gender Pay Gap: Wo Frauen mehr verdienen als Männer Auf dem Bau Überraschung Nummer Eins: Frauen verdienen gut in Berufen, die als männerdominiert gelten. So liegt das Gehalt der Frauen im Tiefbau knapp über dem von Männern - nämlich im Schnitt bei 3730 Euro brutto im Monat. Männer kommen auf 3728 Euro.

Gender Pay Gap: Wo Frauen mehr verdienen als Männer In der Schule In Bereich, der sich mit "Erziehung und Unterricht" beschreiben lässt, verdient ein Mann im Schnitt 13 Prozent mehr und kommt auf 4669 Euro im Monat. Frauen verdienen 4131 Euro.

Gender Pay Gap: Wo Frauen mehr verdienen als Männer Im Verkehrsbereich Was Statistiker so alles für Branchen erfinden: Zum Beispiel: "Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen". Hier liegen die Gehälter der Frauen am deutlichsten über denen der männlichen Kollegen: Plus fünf Prozent. Mehr für Frauen gibt's auch im "Hochbau". (plus zwei Prozent) und bei den "Post-,Kurier- und Expressdiensten" mit 0,2 Prozent.

Gender Pay Gap: Wo Frauen mehr verdienen als Männer Im Reich von Justitia Im Bereich "Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfer" ist die Gender Pay Gap sehr groß - zum Nachteil der Frauen. Männer kommen auf 6434 Euro im Monat, die Arbeitnehmerinnen bekommen 3478 Euro. Das heißt: Männer erhalten hier ungefähr das Doppelte.

Gender Pay Gap: Wo Frauen mehr verdienen als Männer Sport, Unterhaltung und Erholung In Bereich "Dienstleistungen in Sport, Unterhaltung und Erholung" ist der Unterschied am größten. Hier kommen Männer auf 5701 Euro im Monat, Frauen auf 2772 Euro. Das heißt Männer verdienen ganze 106 Prozent mehr als Frauen.

Gender Pay Gap: Wo Frauen mehr verdienen als Männer Forschung und Entwicklung Wo geforscht und entwickelt wird, kommen Frauen auf 4334 Euro im Monat, während ihre männlichen Kollegen im Schnitt 5577 Euro verdienen. Das Gleichgewicht verschiebt sich somit zugunsten der Männer um 29 Prozent.

Gender Pay Gap: Wo Frauen mehr verdienen als Männer Im Cockpit Man kann gut verdienen, wenn man einen Job in der Luftfahrt hat. Allerdings nur als Mann: Da liegt das monatliche Durchschnittseinkommen bei 7694 Euro brutto im Monat. Frauen kommen im Schnitt nur auf 3883 Euro - macht 98 Prozent mehr für die Männer.

Gender Pay Gap: Wo Frauen mehr verdienen als Männer In Küche und Gasthaus Rund um die Gastronomie verdienen Männer 14 Prozent mehr als Frauen. Konkret heißt das: Frau am Herd (oder anderswo in der Branche) hat 2155 Euro im Monat, die männlichen Kollegen bekommen 2456 Euro. Autorin/Autor: Adonis Alkhaled



dk/hb (dpa, afp)