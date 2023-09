Deutschland vereinbart mit Israel Kauf von Arrow 3

Deutschland hat mit Israel den Kauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3 vereinbart. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein israelischer Kollege Joav Galant unterschrieben in Berlin eine Absichtserklärung im Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar (rund 3,3 Milliarden Euro). Vorgesehen ist eine Vorauszahlung von 600 Millionen Dollar. Es ist das größte Rüstungsexportgeschäft in der israelischen Geschichte.

Arrow 3 werde die deutsche Luftverteidigung "zukunftsfähig" machen, sagte Pistorius. Es sei "eines der besten, wenn nicht das beste System" dieser Art. Israel leiste mit dem Raketenschutzschirm einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Deutschland und Europa. Das System könne ab Ende 2025 schrittweise genutzt werden; es solle auch in die Luftverteidigung der NATO integriert werden.

"Nationen können ihren Weg ändern"

Galant, für den es der Antrittsbesuch in Berlin war, erklärte, die Vereinbarung belege, dass beide Länder "wahre Partner" seien. Ihre heutige Beziehung zeige, "dass Nationen ihren Weg ändern können", so der Sohn einer Holocaust-Überlebenden mit Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus. Deutschland habe in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Beitrag zur Sicherheit Israels geleistet. "Heute sind wir stolz darauf, es Deutschland gleichzutun. Das ist ein sehr bewegendes Ereignis für alle Juden."

Testflug einer Rakete des Arrow-3-Systems im US-Bundesstaat Alaska (Bild des israelischen Verteidigungsministeriums) Bild: Israeli Ministry of Defence/AFP

Arrow 3 wurde von Israel und den Vereinigten Staaten gemeinsam entwickelt. Beteiligt sind die Unternehmen Israel Aerospace Industries (IAI) und der US-Flugzeugbauer Boeing. Die Regierung in Washington hatte im August ihre Zustimmung zu dem Exportgeschäft erteilt. Das System soll Deutschland und dessen Nachbarn einen besseren Schutz vor Luftangriffen bieten. Es ist in der Lage, ballistische Raketen abzufangen, die aus maximal 2400 Kilometer Entfernung abgefeuert wurden: Die feindlichen Flugkörper werden in mehr als 100 Kilometer Höhe, also oberhalb der Erdatmosphäre, durch direkte Treffer zerstört. Auf israelischen Luftwaffenstützpunkten kommt Arrow 3 seit 2017 zum Einsatz.

Reaktion auf russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine

Der Haushalts- und der Verteidigungsausschuss des Bundestags hatten im Juni für den Kauf gestimmt. Das Geld soll aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondertopf für die Bundeswehr kommen. Die deutsche Regierung hatte nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine grundsätzlich entschieden, das System anzuschaffen.

jj/ehl/tl (dpa, afp)