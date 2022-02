Deutschland gedenkt der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau

Der Täter von Hanau wollte gezielt Personen mit ausländischen Wurzeln töten. Am Abend des 19. Februar 2020 erschoss er an sechs Tatorten in der hessischen Stadt acht Männer und eine Frau. Sechs Menschen verletzte er. Danach fuhr der 43-Jährige nach Hause, tötete seine Mutter und sich selbst.

Der rassistisch motivierte Anschlag löste bundesweit Entsetzen aus. Am zweiten Jahrestag findet auf dem Hauptfriedhof in Hanau eine zentrale Gedenkstunde statt. Erwartet werden unter anderen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Pascal Kober (FDP), und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Neben Hinterbliebenen sind auch Vertreter von Religionsgemeinschaften unter den rund 100 geladenen Gästen.

Auf dem Marktplatz ist zudem eine Kundgebung geplant. Sie steht unter dem Motto "Zwei Jahre nach Hanau: Kein Vergeben, kein Vergessen".

Auch in anderen Städten in Hessen und Deutschland wollen Menschen an diesem Samstag an die Opfer erinnern und für politische Konsequenzen eintreten. Bundesweit soll es mehr als 100 Demonstrationen, Kundgebungen und Aktionen geben, unter anderem in Frankfurt, Hamburg, Bremen, Hannover, Leipzig, Magdeburg, Stuttgart und München.

Am Vorabend des zweiten Jahrestags des Anschlags demonstrierten in Frankfurt am Main Hunderte Menschen gegen Rassismus und Rechtsextremismus

Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags

Mit der Aufarbeitung der Tat befasst sich derzeit ein Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags, der insbesondere der Frage nachgeht, ob es vor, während oder nach dem Anschlag zu einem Behördenversagen kam. Der Attentäter hatte vor seiner Gewalttat rassistische Hetzschriften und Videos mit Verschwörungstheorien im Internet veröffentlicht.

Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler forderte zum Jahrestag mehr staatliche Anstrengungen gegen Rassismus. "Strukturellen Rassismus bekämpfen bedeutet, die Polizei und andere Sicherheitsbehörden müssen demokratisiert werden", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Extrem rechte Einstellungen, Netzwerke und rassistische Praktiken dort müssten wissenschaftlich untersucht werden. Nötig sei eine unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstelle auf Bundesebene.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will bis Ostern einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorlegen

Bundesinnenministerin Faeser betonte am Freitag in Berlin: "Wir werden den Ermittlungsdruck gegen Extremisten weiter erhöhen." Doch "tief verwurzelter Menschenfeindlichkeit" konsequent zu begegnen, sei nicht allein eine Aufgabe einer starken Polizei und gut ausgestatteter Sicherheitsbehörden. "Es ist eine Aufgabe für uns als Gesellschaft", sagte sie und kündigte an, bis Ostern einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorzulegen.

Der Staat schulde den Familien der Opfer von Hanau "eine transparente und lückenlose Aufarbeitung aller Hintergründe dieses entsetzlichen Anschlags", erklärte Faeser. Zwei Jahre danach seien "noch zu viele Fragen offen".

Die Bundesanwaltschaft hatte Ende Dezember ihre Ermittlungen zu dem Anschlag eingestellt. Es gebe keine Anhaltspunkte für Mittäter, Anstifter, Gehilfen oder Mitwisser des Attentäters, erklärte die Behörde. Unter den Angehörigen der Opfer sorgte das für Kritik.

se/kle (dpa, afp, epd, kna)