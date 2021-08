Longlist des Deutschen Buchpreises veröffentlicht

Dieses Jahr bringt so viel Konkurrenz wie nie zuvor: 125 Verlage haben insgesamt 197 Romane eingereicht, die um den Deutschen Buchpreis 2021 buhlen. Keine leichte Aufgabe für die siebenköpfige Jury.

Nun präsentiert sie ihre besten zwanzig: Bekannte Namen sind darunter wie Christian Kracht, Heinz Strunk, Shida Bazyar, Franzobel, Monika Helfer und Franziska Hoppe. Aber auch Erstlingsromane wie "Identitti" von der Kulturwissenschaflerin Mithu Sanyal, die bereits mit ihren Sachbüchern "Vulva - die Enthüllung eines unsichtbaren Geschlechts" und "Vergewaltigung" für Kontroversen sorgte.

Mithu Sanyals Debütroman "Identitti" hat es auf die Longlist geschaftt

Auch Bachmann-Preisträger Ferdinand Schmalz hat es mit seinem Debütroman "Mein Lieblingstier heißt Winter" auf die so genannte Longlist geschafft. Außerdem im Rennen sind Romane von Henning Ahrens, Dietmar Dath, Georges-Arthur Goldschmidt, Dana Grigorcea, Norbert Gstrein, Dilek Güngör, Peter Karoshi, Thomas Kunst, Gert Loschütz, Yulia Marfutova, Sasha Marianna Salzmann und Antje Rávik.

Vergangenheit und Zukunft

"Die Jury freut sich, mit der Longlist eine Auswahl getroffen zu haben, die das erzählerische Experiment ebenso würdigt wie den realistischen Roman, das Komische wie das Surreale", sagte Jurysprecher Knut Cordsen, Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk, in Frankfurt am Main. "Diese 20 Bücher nehmen Herkunft und Geschichte ebenso in den Blick wie zentrale Fragen der Gegenwart."

Die Jury des Deutschen Buchpreises 2021

Aus diesen Romanen werden in einem nächsten Schritt am 21.9.2021 die sechs besten ausgesucht, die mit jeweils 2500 Euro bedacht werden. Den besten Roman zeichnet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse am 18. Oktober aus. Der Autor oder die Autorin erhält 25.000 Euro.

Der deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Er wird seit 2005 von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels verliehen. 2020 ging der Preis an Anne Weber für ihren Roman "Annette, ein Heldinnenepos".

