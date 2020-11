Deutschen Topathleten geht es wegen Corona ans Portemonnaie

Für Deutschlands Spitzenathleten hat die Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Folgen. Mit einem Umsatzverlust von insgesamt rund sechs Millionen Euro in diesem Jahr treffe es die aktuell 466 Mitglieder der Olympia- und Paralympics-Kader am härtesten, heißt es in einer Studie der Deutschen Sporthochschule Köln. Die monatlichen Einnahmen dieser Athletinnen und Athleten seien im Schnitt um 1287 Euro zurückgegangen, das sei ein Verlust von 25 Prozent. Für 2021 gingen die Mitglieder der Olympia- und Paralympics-Kader durchschnittlich von einem zusätzlichen Einnahmerückgang um weitere 600 Euro pro Monat aus. Vor allem wegfallende Antritts- und Preisgelder bei Wettkämpfen sowie sinkende Sponsorengelder seien für die Einkommensverluste verantwortlich. Grundlage der Studie war eine Umfrage im Oktober, an der sich 1626 Athletinnen und Athleten beteiligt hatten.

"Dramatisch" und "besorgniserregend"

"Unsere Ergebnisse belegen die umfassenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die finanzielle Situation von Deutschlands Spitzenathleten", sagt Studienleiter Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln, der die Ergebnisse im Sportausschuss des Bundestags präsentierte. Vor allem für die Teilnehmer an Olympischen und Paralympischen Spielen seien die Einbußen "dramatisch".

Fechter Max Hartung von "Athleten Deutschland"

Als "besorgniserregend" bezeichnete auch Athletensprecher Max Hartung die Ergebnisse der Studie. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Sportlerinnen und Sportler in die Situation geraten, ihre Lebenshaltungskosten nicht decken zu können", sagte der Präsident der unabhängigen Organisation "Athleten Deutschland". Und: "Die Pandemie trifft unsere Mitglieder mehrfach. Durch die Wettkampfabsagen verlieren sie sportliche Perspektive, Einkommensmöglichkeiten und ihre wichtigsten Bühnen, während Sponsoren aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten ihre Budgets zusammenstreichen. Ich möchte die Partner des Sports aufrufen: Bleiben Sie am Ball!"

sn/ml (dpa, sid)