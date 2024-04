Eigentlich wartet beim Champions-League-Finale 2002 zwischen Madrid und Leverkusen alles auf den Pausenpfiff. Dann aber wird Zinedine Zidane am Strafraum halbhoch angespielt und der Franzose drischt den Ball zum 2:1-Endstand in die Maschen. Die Leverkusener versuchen nach der Pause alles, schauen aber letztlich in die Röhre - auch in der Meisterschaft und im DFB-Pokal wird die "Werkself" Zweiter.