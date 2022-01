Deutsche Bank erstmals seit Jahren mit Milliardengewinn

Das hat es seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gegeben: Die Deutsche Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Milliardengewinn eingefahren. Für 2021 steht ein Vorsteuergewinn von 3,4 Milliarden Euro in den Büchern, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Nach Steuern bleiben noch 2,5 Milliarden übrig – und abzüglich von Zinszahlungen und sogenannten Nachranganleihen 1,94 Milliarden. Vor einem Jahr nach all diesen Abzügen war noch ein Rest von 113 Millionen in der Kasse geblieben.

Im abgelaufenen Jahr habe die Bank "ihr besten Ergebnis seit zehn Jahren erreicht", so die Bilanz von Konzernchef Christian Sewing. Man habe den Nettogewinn vervierfacht und die Kosten für den Konzernumbau "vollständig" hinter sich gelassen. "Alle vier Geschäftsbereiche entwickeln sich wie geplant oder sogar besser, und beim Abbau von Altbeständen sind wir schneller vorangekommen als erwartet." Am Vorabend hatte die Bank mitgeteilt, ein Programm zum Rückkauf von Aktien in Höhe von 300 Millionen Euro zu starten sowie den Aktionären - die zweimal leer ausgegangen waren - wieder eine Dividende (0,20 Euro pro Aktie) in Aussicht zu stellen. Dies muss von der Hauptversammlung noch abgesegnet werden. Dennoch deuten sowohl die Dividendenpläne als auch das Rückkaufprogramm darauf hin, dass der Umbaukurs, der von Bankchef Sewing 2019 angestoßen worden war, Früchte trägt und die Deutsche Bank wieder auf einem nachhaltigeren Pfad mit Gewinnen unterwegs ist.

Das Investmentbanking, obwohl in den vergangenen Jahren deutlich gestutzt, war wie bei anderen Banken auch eine wichtige Ertragsstütze. Auch im Geschäft mit Privatkunden legten die Erträge etwas zu, in der sogenannten Unternehmensbank blieben sie stabil. Im vierten Quartal gelang der Bank immerhin noch ein Vorsteuergewinn von 82 Millionen Euro, nach Steuern lag dieser sogar bei 315 Millionen Euro - hier wirkten sich Steueransprüche, die aus der Geschäftsentwicklung in den USA resultierten, positiv aus. Damit kommt die Deutsche Bank auf sechs Quartale in Folge mit einem Gewinn.