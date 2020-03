Der schwarze Montag und die Folgen

Japans Börse eröffnet im Minus: Der Nikkei-Index fällt wenige Minuten nach Handelsbeginn um mehr als zwei Prozent. Die australische Börse verliert zum Auftakt etwa 3,8 Prozent und hat nach ihrem jüngsten Hoch vom 20. Februar bereits mehr als 20 Prozent eingebüßt. Südkorea will den Handel mit sogenannten Leerverkäufen einschränken, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Und US-Präsident Donald Trump hat ein Maßnahmenpaket angekündigt, um die amerikanische Wirtschaft vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie zu schützen.

Aus Angst vor einem Einbruch der Weltwirtschaft infolge der Corona-Krise trennen sich die Anleger massenweise von ihren Aktien. Am "Schwarzen Montag" erlitt der Deutsche Aktienindex Dax mit beinahe acht Prozent den höchsten Tagesverlust seit dem 11. September 2001. Auch an den anderen europäischen Handelsplätzen und in New York ging es steil bergab - an der Wall Street wurde der Handel sogar zeitweise ausgesetzt.

Wall Street: 15-minütige Handelsunterbrechung wegen dramatisch abstürzender Kurse

US-Regierung unter Handlungsdruck

In den USA ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus sprunghaft gestiegen. In Verbindung mit der wirtschaftlichen Entwicklung steht das Weiße Haus zunehmend unter Handlungsdruck. Die Maßnahmen, die Präsident Trump am Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz verkünden will, sollen die amerikanische Wirtschaft vor den Folgen der Corona-Epidemie bewahren. Unter anderem werde er mit republikanischen Parteikollegen im Kongress über eine Senkung der Lohnsteuer sprechen, kündigte Trump an.

Sein Vize Mike Pence ergänzte, die Regierung spreche mit Abgeordneten über die Möglichkeit von Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Dies ist ein Anliegen der Demokraten, die das Repräsentantenhaus beherrschen und daher neuen Gesetzen zustimmen müssten. Finanzminister Steven Mnuchin versicherte, man werde alle zur verfügenden Mittel einsetzen, um die US-Wirtschaft zu schützen. Die Lage sei nicht mit jener in der Finanzkrise vergleichbar, sagte er, schließlich hätten die USA die widerstandsfähigste Wirtschaft der Welt.

Der Präsident hatte sich in den vergangenen Tagen darum bemüht, die Bevölkerung zu beruhigen. Die Lage werde teils überzogen dargestellt, hatte Trump mehrfach behauptet, in den USA sei das allgemeine Ansteckungsrisiko gering, und das Land sei bestens gerüstet. Vizepräsident Pence, der die Bemühungen der Regierung rund um das Virus koordiniert, räumte jedoch ein, das Land müsse sich auf weitere Infektionen einstellen.

rb/ie (afp, ap, dpa, rtr)