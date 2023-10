Der neue Podcast "Don't Drink the Milk" startet

Sie hat uns lange Zeit in "Meet The Germans" über deutsche Marotten aufgeklärt. Nun geht Rachel Stewart geheimnisvollen Alltagsdingen und deren turbulenter Reise um die Welt auf den Grund.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum es einen Reisepass gibt? Oder ob sich hinter Postleitzahlen mehr verbirgt, als man denkt?

Der neue DW-Podcast "Don't Drink the Milk" wirft einen genaueren Blick auf alltägliche Dinge, die wir gut zu kennen glauben - doch kennen wir sie wirklich? Manche dieser Dinge haben ungewöhnliche Geschichten, sind durch die Zeit und um die ganze Welt gereist.

Der Podcast wird moderiert von Rachel Stewart, die mit ihrer gut gelaunten Videoreihe "Meet The Germans" über typisch deutsche Eigenarten sehr erfolgreich war. Zusammen mit dem Produzententeam Sam Baker, Charli Shield und Chris Caurla nimmt Rachel die Hörerinnen und Hörer mit an die verschiedensten Ecken Europas, um herauszufinden, wo die Geschichten der Gegenstände begannen, wie sie sich entwickelt haben und was dies über die Menschen und Kulturen aussagt, denen wir auf unserem Weg begegnet sind.

DW-Reporterin Rachel Stewart Bild: Cem Springer/DW

"Don't Drink the Milk" auf allen Podcast-Plattformen verfügbar

"Unser Podcast ist eine andere Art, auf die Geschichte zu schauen. Es geht nicht darum, Daten und Namen auswendig zu lernen und all den trockenen Kram", erklärt Stewart. "Es geht vielmehr darum, überraschende Verbindungen zwischen Ländern, Kulturen und Epochen zu finden - bis in die heutige Zeit."

"Don't Drink the Milk" ist in englischer Sprache auf allen Podcast-Plattformen verfügbar. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge. Alle Episoden sowie "Behind The Scenes"-Clips und andere Videoinhalte sind auch auf dem YouTube-Kanal von DW Podcasts zu finden.

Und wenn Sie jetzt wissen wollen, warum der Podcast so einen merkwürdigen Namen hat, dann können Sie das ab heute herausfinden - denn dies ist das erste Geheimnis, das Rachel lüften wird.