Der Klimawandel und das Fliegen

Wann sind Sie das letzte Mal geflogen? Verschiedene Wissenschaftler sagen, dass nur 5 bis 10 Prozent der Erdbevölkerung im Jahr Flüge antreten.

Nach Schätzungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) steigt die Zahl der Flugpassagiere 2016 weltweit auf 3,7 Milliarden, und jedes Jahr seit 2009 war ein Rekordjahr.

Die "Internationale Luftverkehrsvereinigung" (IATA) erwartet, dass sich diese Zahl bis 2035 auf etwa 7,2 Milliarden fast verdoppeln wird. Wie die Flugzeuge selbst, steigen die Zahlen ständig in die Höhe. Und wenn man bedenkt, welchen Schaden das Fliegen anrichtet, gibt das zu denken.

Es geht nicht nur um CO2

Vielen Schätzungen zufolge liegt der Anteil der Luftfahrt an den globalen CO2-Emissionen bei etwas mehr als 2 Prozent. Auch die Branche selbst erkennt diese Zahl weitgehend an.

Aber sie ist irreführend, sagt Stefan Gössling. Er ist Professor an den Universitäten Lund und Linné und Ko-Herausgeber des Buchs "Climate Change and Aviation: Issues, Challenges and Solutions". "Das ist nur die halbe Wahrheit."

Andere Luftfahrtemissionen wie Stickoxid, Wasserdampf, Feinstaub, Kondensstreifen und Veränderungen in Zirruswolken haben einen zusätzlichen Erwärmungseffekt.

Bezogen auf den Einzelnen gibt es keine andere menschliche Aktivität, die in so kurzer Zeit so hohe Emissionen verursacht wie die Luftfahrt

"Der Beitrag der Branche zur Erderwärmung ist mindestens doppelt so groß, wie der des CO2 für sich alleine genommen", sagt Gössling gegenüber DW. Er schätzt den gesamten Beitrag zum Klimawandel auf mindestens 5 Prozent.

IATA-Sprecher Chris Goater dagegen sagt, die wissenschaftliche Basis dieses sogenannten Strahlungsantriebs sei "unbewiesen."

Aber selbst wenn wir die Zahl von 2 Prozent Emissionen akzeptieren, verursacht von nur 3 Prozent der Weltbevölkerung, die vergangenes Jahr geflogen sind, verantwortet eine relativ kleine Gruppe einen überproportional großen Teil der weltweiten Emissionen.

Vor ein paar Jahren berechnete die Umwelt-NGO "Germanwatch", dass ein Mensch, der einmal von Deutschland in die Karibik fliegt und zurück, genauso viele der schädlichen Emissionen verursacht, wie 80 durchschnittliche Einwohner Tansanias in einem gesamten Jahr: etwa 4 Tonnen CO2.

"Individuell betrachtet, gibt es keine andere menschliche Aktivität, die in so einer kurzen Zeit so viele Emissionen verursacht wie die Luftfahrt, weil sie so energieintensiv ist", erklärt Gössling.

Der Kohlenstoff-Fußabdruck-Rechner des WWF ist diesbezüglich sehr lehrreich. Wenn man der größte Umweltschützer der Welt wäre - ein veganer Solarzellen-Fan, der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt - aber immer noch von Zeit zu Zeit fliegen würde, sähe man plötzlich gar nicht mehr so grün aus.

Selbst bei ansonsten vorbildlichem Verhalten würden zwei hypothetische Kurzstreckenflüge und ein Langstreckenflug im Jahr ausreichen, um den Umweltschützer zum Klimasünder zu machen.

Neue Technologien allein sind nicht die Lösung

Wir sind uns bewusster als je zuvor, dass wir unseren individuellen und kollektiven CO2-Fußabdruck reduzieren müssen, um eine Klimakatastrophe abzuwenden. Mehrere Branchen stehen diesbezüglich zunehmend unter Druck.

Neben den reinen Flugemissionen erhöhen auch Prozesse in der Herstellung von Flugzeugen signifikant den gesamten Kohlenstoff-Fußabdruck.

Auch die Luftfahrtindustrie hat Versprechen gemacht - im Oktober 2016 haben sich 191 Nationen auf ein UNO-Abkommen geeinigt, das zum Ziel hat, die Kohlenstoffemissionen aus der Luftfahrt bis 2035 auf das Niveau von 2020 zu reduzieren. In einem zweiten Schritt sollen die Emissionen bis 2050 auf die Hälfte des Jahres 2005 gesenkt werden.

Goater sagt, es gebe vier Ansätze, wie die Luftfahrtindustrie diese Ziele erreichen will: kurzfristig durch Klimakompensation, durch die kontinuierliche Entwicklung von effizienteren Flugzeugen, weitreichende Investitionen in nachhaltige Treibstoffe - beispielsweise Biotreibstoff - und durch effizientere Flugrouten.

Er hält die Flugsicherung, die für die Koordination und den flüssigen Ablauf des Flugverkehrs verantwortlich ist, für sehr ineffizient. "Sie sorgt für unnötigen Spritverbrauch und durch Effizienzsteigerungen in diesem Bereich ließen sich Emissionen um 10 Prozent senken."

Er betont auch, dass inzwischen einige kommerzielle Flüge - wenn auch sehr wenige - tagtäglich mit nachhaltigen Treibstoffen betrieben werden, obwohl der erste derartige Flug erst vor weniger als 10 Jahren stattfand.

"Das ist etwas, das viel schneller geschehen ist, als irgendjemand erwartet hatte", sagt er. Der Schlüssel sei jetzt, dass die Industrie Investitionen in diesem Bereich Vorrang gebe und dass Regierungen sie ebenso förderten, wie sie es bei der E-Mobilität in der Autoindustrie getan haben.

Aber Gössling und viele seiner Kollegen überzeugt das nicht.

2016 gab es 3,6 Milliarden Passagierflüge. Bis 2035 soll diese Zahl sich fast verdoppeln.

"Ich glaube, wir brauchen unbedingt höhere Preise", sagt er. "Wir haben vor ein paar Monaten Interviews mit Topmanagern der Branche geführt, und viele von ihnen stimmten uns zu - hinter vorgehaltener Hand, es waren anonyme Befragungen - dass sich alternative Treibstoffe nie durchsetzen werden, wenn die fossilen Treibstoffe nicht deutlich teurer werden."

Auch Daniel Mittler, politischer Direktor von "Greenpeace" ist der Meinung, dass fossile Treibstoffe teurer werden müssen. "Der erste Schritt wäre, alle Subventionen für fossile Brennstoffe abzuschaffen, die der Luftfahrtindustrie eingeschlossen, und die Luftfahrtindustrie richtig zu besteuern", sagt er gegenüber DW.

Für Goater ist das nicht realistisch. "Treibstoff stellt jetzt schon einen signifikanten Teil der Kosten der Fluggesellschaften dar", sagt er. "Glauben Sie mir, wenn wir ohne Öl fliegen könnten, würden wir es tun."

Die harte Wahrheit

Aber wie lässt sich das Problem lösen? Gössling, der das Thema seit mehr als 20 Jahren erforscht, sieht nur eine Lösung.

"Müssen wir wirklich so viel fliegen, wie wir es tun, oder verleitet uns die Branche dazu?" fragt er. Zusätzlich zu künstlich niedrigen Ticketpreisen bewirbt die Branche auch einen Lifestyle, sagt er.

"Die Werbekampagnen der Fluggesellschaften vermitteln den Eindruck, dass man Teil einer Gruppe junger, urbaner Vielflieger werden kann, die für sehr wenig Geld alle paar Wochen eine andere Stadt besuchen", sagt er.

Für Goater hingegen ist die Vorstellung diktieren zu können, wer fliegen darf und wann so unrealistisch wie veraltet.

Müssen wir uns einfachere Fortbewegungsmittel suchen als kerosinbetriebene Düsenflugzeuge?

"Das Ziel, Emissionen zu reduzieren, muss damit vereinbar gemacht werden, dass es Menschen ermöglicht wird zu fliegen - ich glaube, das ist seit vielen Jahren Konsens im Mainstream", sagt er. "Es steht Menschen in einem Teil der Welt nicht zu, diese Möglichkeit Menschen in anderen Teilen der Welt zu verwehren."

Für Mittler läuft es auf individuelle Entscheidungen hinaus und er glaubt, dass weniger zu fliegen, der erster Schritt ist - auch wenn Effizienzsteigerungen sehr wichtig sind.

"Wir müssen einen sozialeren und empathischeren Lebensstil entwickeln", sagte er. Auf das Shoppingwochenende in New York zu verzichten, sei eine der am wenigsten schmerzhaften Möglichkeiten dazu beizutragen.

"Wir brauchen einen Wohlstand, der auf Gemeinschaft und dem echten Wohlstand einer kollektiven Vision basiert, statt einer, die auf unerbittlichem Konsum basiert. Die Luftfahrt ist ein Symbol für diese Art des Konsums, die wir ablegen müssen."

Die größten Flughäfen der Welt Das Potential, der Größte der Welt zu werden ... hat der neue Flughafen in Peking. Peking-Daxing könnte eines Tages 100 Millionen Personen im Jahr abfertigen, zunächst werden nach der Eröffnung im Oktober 2019 wohl "nur" 45 Millionen Menschen im Jahr hier durchgeschleust. Der Mega-Bau soll mehr als zehn Milliarden Euro kosten. Der bislang größte Flughafen liegt in den USA.

Die größten Flughäfen der Welt Atlanta führt die Hitliste Hier wurden schon 2016 rund 104 Millionen Passagiere befördert. Ein Jahr vorher hatte Atlanta als erster den Weltrekord aufgestellt, mehr als 100 Millionen Passagiere in einem Jahr zu transportieren.

Die größten Flughäfen der Welt Wo die Scheichs fliegen ...und viele Touristen und Geschäftsleute umsteigen: Mit über 83 Millionen Passagieren ist der Heimatflughafen von Emirates, der Dubai International Airport, nach dem bestehenden Flughafen in Peking der drittgrößte der Welt. Der Flughafen ist das Drehkreuz nach Südostasien, Indien oder Australien.

Die größten Flughäfen der Welt Europas Nummer Eins ...ist der Flughafen Heathrow in London mit über 75 Millionen Passagieren 2016. Das könnten eines Tages mehr werden. Da der Flughafen an seiner Kapazitätsgrenze arbeitet, werden schon alte Terminals abgerissen und neue gebaut. Wenn ein sechster Terminal hinzukäme, könnte sich die Kapazität des Flughafens auf 115 Millionen Passagiere pro Jahr erweitern.

Die größten Flughäfen der Welt Europas Nummer Zwei Knapp 66 Millionen Menschen wurden hier 2016 befördert. Damit ist der französische Flughafen Charles de Gaulle in Paris zweitgrößte Europas und der neuntgrößte weltweit.

Die größten Flughäfen der Welt Deutschlands größter Flughafen ...liegt in Frankfurt. Um die 60 Millionen Menschen werden am Rhein-Main-Airport im Jahr weitergeschleust. Im internationalen Größenvergleich liegt er damit auf Platz 13. Auch hier sind Erweiterungsbauten geplant, die das Passagieraufkommen auf 73 Millionen erhöhen könnten.

Die größten Flughäfen der Welt Magnetschwebebahn sorgt für Aufmerksamkeit Shanghai hat nach dem derzeitigen Haupt-Flughafen in Peking (Beijing Capital Airport, 94 Millionen Passagiere, weltweit Nummer zwei) und dem in Hongkong den drittgrößten Airport in China mit 66 Millionen Passagieren. Bekannt ist der Shanghai Pudong Airport auch, weil hier die einzige kommerziell genutzte Magnetschwebebahn der Welt die Reisenden zum modernen Stadtbezirk Pudong befördert.

Die größten Flughäfen der Welt BER: Der ewige Pannenflughafen Er wird wesentlich kleiner sein als alle bisher erwähnten Airports - wenn er denn mal fertig wird. Dann sollen am Berliner Flughafen BER 22 Millionen Menschen befördert werden. Allerdings sind schon jetzt Erweiterungsbauten bis 2035 geplant, die die Kapazität auf 58 Millionen erhöhen sollen. Da kann man nur hoffen, das die künftigen Baumaßnahmen besser laufen als die bisherigen.

Die größten Flughäfen der Welt Das Küken im Südatlantik Der Flughafen St. Helena auf der gleichnamigen Insel wurde im Mai 2016 zugelassen. Der erste kommerzielle Flug im Linienverkehr fand am 14. Oktober 2017 statt. In die Liga der größten Flughäfen wird er wohl nie kommen. Wegen der hohen Kosten im Vergleich zum voraussichtlich überschaubaren Nutzen haben ihn einzelne britische Medien als "nutzloseste Flughafen der Welt" bezeichnet. Autorin/Autor: Insa Wrede



Dieser Artikel wurde am 24. Januar 2020 aktualisiert. Die vorherige Schätzung von 3% für die Anzahl an Menschen, die in einem Jahr fliegen, wurde auf 5-10% aktualisiert. Die aktualisierte Zahl basiert auf einem breiteren Spektrum an Schätzungen, die sich aus unterschiedlichen Quellen zusammensetzen.