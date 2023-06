Der Kampf der Rohingya-Frauen

Birgitta Schülke | Naomi Conrad | Arafatul Islam

Was bedeutet es für Rohingya-Frauen im größten Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch zu leben? In einem Land, das sie nicht will. In einer Gesellschaft, die sie unterdrückt. In einem Lager, in dem Entführungen an der Tagesordnung sind.