"Der Hobbit"

Die am häufigsten illegal heruntergeladenen Filme 2014 - Das Shift-Ranking vom 12. Januar

1. The Wolf of Wall Street (30m downloads) | 2. Frozen (29.9m) | 3. RoboCop (29.8m) | 4. Gravity (29.3m) | 5. The Hobbit: The Desolation of Smaug (27.6m) | Quelle: Businessinsider