Hobbithöhle oder Herrenhaus: Berühmte literarische Adressen

Romanfiguren haben zuweilen eine, mehr oder weniger genaue, Adresse. Der Autor Hugh Lofting siedelte Doktor John Dolittle, der bekanntlich mit Tieren sprach, in einem englischen Dorf mit dem schönen Namen Puddleby-on-the-Marsh an; Leopold Bloom, die Hauptfigur in James Joyce' Roman "Ulysses" von 1922, wohnte in der Eccles Street in Dublin. Manche Protagonisten lebten in Herrenhäusern wie Manderley ("Rebecca" von Daphne du Maurier), dem Landsitz Pemberley ("Stolz und Vorurteil" von Jane Austen) oder einer Südstaaten-Plantage namens Tara ("Vom Winde Verweht" von Margaret Mitchell). Literaturfans kennen die folgenden Orte bestimmt ...

Die Harry-Potter-Saga war ein Welterfolg

Harry Potter

Der berühmte Zauberer aus Joanne K. Rowlings Harry-Potter-Reihe lebte bei den Dursleys - seiner Tante, seinem Onkel und seinem Cousin - in der normalen, nichtmagischen Welt der "Muggel". Lieblos untergebracht war der Junge mit der Blitznarbe im Haus am Ligusterweg 4 in Little Whinging, Surrey, zeitweise in einem kleinen, staubigen Schrank unter der Treppe. Eine weitere, inzwischen weltberühmte Adresse aus der Potter-Reihe ist das legendäre Gleis 9 3/4 am King's Cross Bahnhof. Hier findet Harry den geheimen Eingang zu einem magischen Bahnsteig. Von dort bringt ihn der Hogwarts-Express flugs in die berühmte Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei.

"Es war eine Hobbithöhle, und das bedeutete Behaglichkeit"

Bilbo Beutlin

"In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Nicht in einem schmutzigen, nassen Loch, in das die Enden von irgendwelchen Würmern herabbaumelten und das nach Schlamm und Moder roch. Auch nicht etwa in einer trockenen Kieshöhle, die so kahl war, dass man sich nicht einmal niedersetzen oder gemütlich frühstücken konnte. Es war eine Hobbithöhle, und das bedeutete Behaglichkeit". So beginnt J.R.R. Tolkiens Kinderbuch aus dem Jahre 1937, "Der Kleine Hobbit" - ein Klassiker der Fantasyliteratur. Bilbo Beutlin, der Held der Geschichte, lebte ganz am Ende der Straße "Bagshot Row" im Örtchen Beutelsend in Hobbingen. Und das liegt im Auenland in Mittelerde.

Benedict Cumberbatch (links) in der Rolle des Sherlock Holmes

Sherlock Holmes

Der weltberühmte fiktive "beratende Detektiv" Sherlock Holmes wohnt in der britischen Hauptstadt, und zwar in der Baker Street 221 B. Die Vermieterin des Meisters der deduktiven Methode ist Mrs. Hudson, die ihm auch den Haushalt führt. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert veröffentlichte der schottische Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle Dutzende von Kriminalromanen, in denen es um die kniffligen Fälle geht, die der Privatdetektiv und sein Kumpel und Freund Dr. John Watson lösen. Britannica.com beschreibt Holmes als "beständigste Figur" des Detektivromans.

Phileas Fogg, ein wohlhabender englischer Gentleman

Phileas Fogg

Die Hauptfigur in Jules Vernes Roman "In 80 Tagen um die Welt" aus dem Jahr 1872 ist ein eleganter englischer Gentleman namens Phileas Fogg. Um eine Wette mit Mitgliedern des Reform Club in London zu gewinnen begibt er sich auf eine spannende Reise, die ihn um die ganze Welt führt. Dank Datumsgrenze und Zeitzonen gewinnt er die Wette, wenn auch knapp. Er wohnte ebenfalls in London, in der Savile Row Nr. 7.

Peter Finch als Hercule Poirot in "Mord im Orientexpress" (1974)

Hercule Poirot

Hercule Poirot, ein schnauzbärtiger belgischer Polizist im Ruhestand und Flüchtling des Ersten Weltkriegs, der sich zum weltberühmten fiktiven Privatdetektiv mauserte, ist der Held einer Krimireihe von Agatha Christie, einer der bekanntesten Krimi-Autorinnen aller Zeiten. Auch Poirot lebt in London, und zwar im Apartment 56 B, Whitehaven Mansions. Klein, eitel und mit Hilfe seiner, wie er es nennt, "kleinen grauen Zellen" ermittelt Poirot in einigen von Christies beliebtesten Krimis, darunter auch "Der Mord im Orientexpress" von 1933.

Abenteuerlustig: Tim und sein Hund Struppi

Tim und Struppi

Tim, sein schneeweißer Foxterrier Struppi und ihr Freund, der seefahrende Kapitän Archibald Haddock, leben auf dem Anwesen des Kapitäns, Marlinspike Hall in Belgien - wenn sie nicht gerade Abenteuer auf der ganzen Welt erleben. Der jungenhafte Reporter mit der Haartolle ist die Hauptfigur der 24 Alben umfassenden "Tim und Struppi"-Comicserie des belgischen Comiczeichners Herge. Die Abenteuer wurden in mehr als 100 Sprachen übersetzt.

Zauberkräfte und ein Schirm, mit dem man fliegen kann: Mary Poppins

Mary Poppins

Ein Klassiker der Kinderliteratur: Das Kindermädchen Mary Poppins kommt nach London, um die Kinder der Familie Banks im Kirschbaumweg 17 zu betreuen. Die in Australien geborene Autorin P.L. Travers erzählt in einer Reihe von acht Büchern von der Nanny mit den magischen Kräften. Im Musicalfilm von 1964 sind sogar zwei Songs nach dem Wohnsitz der Familie benannt: Cherry Tree Lane.

Es würde sich schon alles von selbst erledigen, dachte Arthur Dent...

Per Anhalter durch die Galaxis

Der Engländer Arthur Dent, die Hauptfigur des Science-Fiction-Romans "Per Anhalter durch die Galaxis" von Douglas Adams, lebte in einem Haus, das auf einer kleinen Anhöhe stand, am Rande des Ortes Cottington. "Absolut kein bemerkenswertes Haus - es war ungefähr 30 Jahre alt, plump, viereckig, aus Ziegelsteinen erbaut und hatte vier Fenster an der Vorderseite, der es nach Größe und Proportion mehr oder weniger misslang, das Auge zu erfreuen". Eines Morgens taucht ein Bulldozer auf, um sein Haus plattzumachen - der Beginn eines völlig verrückten Abenteuers. Die gesamte Erde muss einer Hyperraum-Umgehungsstraße weichen. Der fiktive Sektor, in dem die Erde liegt, heißt "Galaktischer Sektor ZZ9 Plural Z Alpha". Auch eine Adresse, die es sich zu merken lohnt.