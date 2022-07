Der Hadsch: Eine Million Pilger in Mekka

Pilgern dürfen nur Geimpfte

Saudi-Arabien erwartet in diesem Jahr nach den Pandemie-Beschränkungen erstmals wieder eine Million Pilger. Sie alle müssen geimpft sein und strenge Hygieneregeln einhalten. In den vergangenen beiden Jahren hatte die Pilgerfahrt in stark reduzierter Form stattgefunden. 2020 waren nur tausend Gläubige mit Wohnsitz in Saudi-Arabien zugelassen, im vergangenen Jahr waren es 60.000.