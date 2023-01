Der Fall Ján Kuciak - Journalistenmord in der Slowakei

Landesweite Demonstrationen und Untersuchungen begannen.

Der Mord an Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová am 26. Februar 2018 in der Nähe von Bratislava in der Slowakei versetzt das Land in Aufruhr.

Die nach seinem Tot veröffentlichten Recherchen über Korruption und Oligarchie in einer vermeintlich gut funktionierenden Demokratie führen schließlich zum Sturz der Regierung von Premierminister Robert Fico.

Doch die Frage bleibt: Waren es wirklich diese Recherchen, die Ján Kuciak zur Zielscheibe werden ließen?



