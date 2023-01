Der ewige Winter - Eine Jugend unter Putin

Beim Ringen um Demokratie und Gerechtigkeit riskieren die beiden jungen Erwachsenen jedoch immer wieder genau das - ihre Freiheit.

Wie auch ihre Freunde und Mitstreiter wollen Masha und Illya in einem demokratischen und offenen Land leben. Für die Freiheit und ihre Zukunft organisieren sie Debattierclubs und Protestaktionen, nehmen an Mahnwachen teil und halten Vorträge. Von draußen unterstützen sie ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die im Gefängnis sitzen, indem sie immer wieder die Freilassung politischer Gefangener fordern.

Regisseur Kirill Nenashev ist ganz nah an den jungen Aktivistinnen und Aktivisten dran. Seine Aufnahmen sowie bewegendes Archivmaterial bieten einen intimen Blick in die Welt junger Menschen, die an ein besseres Russland ohne Putin glauben.



